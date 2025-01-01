Emekli maaşı ocakta eksik, şubatta zamlı! Refah payı ve zam farkı için kritik dönemeç

01 Ocak 2025 15:02 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:36

Emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca emekli ocak ayında açıklanacak maaş zamlarını merakla bekliyor. Ocak ve Temmuz dönemleri olmak üzere yılda iki kere zam yapılan emekli maaşlarında gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Belirlenecek zam oranı, yalnızca emeklilerin taban aylıklarına yansıyacak. En düşük emekli aylığı için düzenleme ocak ayının 3. haftasında Meclis'e gelecek. Ödenecek zam farkı ocak değil şubat ayında hesaplara geçecek. Emekliler ocak eksik maaş alacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş emeklilere yapılacak olan zam oranı ile ilgili yaptığı değerlendirmede refah payı beklentilerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

En düşük emekli maaşı için torba yasa düzenlemesi: Meclis'e geleceği tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı için torba yasa düzenlemesi: Meclis'e geleceği tarih belli oldu

Ocak​ ayı emekli maaşları için kritik olacak. Milyonlarca emeklinin hesabı bu ayda şaşacak. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon​ verisinin ardından SSK​ ve Bağ-Kur emeklisi için yeni yılda gerçekleşecek enflasyon farkı ortaya çıkacak. Emekli maaşlarında zam oranı ise bu verilere göre şekillenecek. Ancak emekliler bu ayda eksik maaş​ alırken şubat ayında fazla maaş alacak.

OCAK AYINDA EMEKLİLERE EKSİK MAAŞ

Milyonlarca emekli, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verisini heyecanla bekliyor. Memur, memur emeklisi SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni yıl zammı ocak ayında belli olacak. Ancak belirlenecek oran, yalnızca emeklilerin taban aylıklarına yansıtılacak.

Enflasyon farkı, emekli maaşlarına herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek duymuyor ancak en düşük emekli maaşı için kanuni düzenleme gerekiyor. En düşük emekli maaşı alan milyonlara yapılacak zam için gözler ocak ayının üçüncü haftasına çevrildi. Bu tarihlerde Meclis'e gelecek düzenleme kanunlaşırsa zam farkları şubat ayında ödenecek. En düşük emekli maaşı alanların zam farkları bir sonraki ay itibarıyla hesaplara geçecek.

Hükümetin belirlenen rakamlara refah payı eklemesi yapıp yapmayacağı ise büyük merak konusu.

EMEKLİ REFAH PAYI ALACAK MI?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş emeklilere yapılacak olan zam oranı ile ilgili yaptığı değerlendirmede 12.500 lira olan en düşük emekli ücretinin en fazla 15.000 lira olabileceğini açıkladı. Açıklaması şöyle;

"Ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonun beklentilerin altında olacağını öngörüyorum. Benim yapmış olduğum analize göre SSK Bağkur ve memur emeklilerine en az yüzde 16 oranında en fazla yüzde 17 oranında bir güncelleme olması söz konusu olabilir. Yüzde 17'ye geçmesini düşünmüyoruz.

Tekrarlamakta fayda var. Asgari ücret açıklandı ve beklentilerin altında kaldı. Aslında bu bütün emekliler için de bir emaredir refah payın verilmesi ile ilgili. Bu kapsamda taban maaş maksimum 15.000 lirayı bulabilir ancak benim tahminim 13.500 - 14.000 bandında.

Yapılacak olan güncellemeye baktığımız zaman aslında bir refah payı olmayacak diyebiliriz. Çünkü enflasyondaki güncellemeyi baz alıyoruz ve sıfır zam söz konusu. Zaten enflasyon rakamını baz aldık, enflasyon rakamlarının üzerinde bir refah payının verilmesi halinde o zaman gerçek bir zamdan bahsedebiliriz."