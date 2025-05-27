Emekli maaşı promosyon savaşı kızıştı! Promosyon 25 bin TL'ye yükseldi

Bankalar arasında emekli maaş müşterisi kazanmak için promosyon tutarları artırılmaya devam ediyor. Mayıs 2025 itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları büyük farklılıklar gösteriyor. İşte en yüksek banka promosyon tutarları...

Emekli maaş promosyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli maaşı alan vatandaşların, maaşlarını belirli bir banka üzerinden almaya taahhüt etmeleri halinde, ilgili banka tarafından nakit olarak ödenen teşvik ödemesidir.

Maaş promosyonu, bankalar arasında emekli maaşı müşterisini kazanma rekabeti nedeniyle ortaya çıktı ve yıllar içinde önemli bir gelir kalemi haline geldi. Emekli, genellikle 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eder ve karşılığında belirlenen tutarda promosyon alır.

Mayıs 2025 itibarıyla bazı bankalar, promosyon tutarlarını 25.000 TL’ye kadar yükselterek rekabeti daha da artırdı. İşte banka banka emekli promosyon tutarları...

ZİRAAT BANKASI

SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma ve 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.

İŞ BANKASI

0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 16.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 18.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

ING Bank

10.000 TL’ye kadar maaş: 16.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 20.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL

HALKBANK

10.000 – 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

GARANTİ BBVA



0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Ek olarak davet kampanyasıyla 2.500 TL’ye kadar ek ödül verilmektedir.

ŞEKERBANK



0 – 9.999 TL maaş: 10.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 15.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 18.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

VAKIFBANK

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

AKBANK

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplam ödül 17.500 TL’ye kadar çıkıyor.

DENİZBANK

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Mobil uygulama, otomatik ödeme gibi ek koşullarla toplam 20.000 TL’ye kadar çıkabilir.

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

0 – 9.999 TL maaş: 14.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 17.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

Ek promosyon için 2 fatura talimatı zorunlu.

QNB FİNANSBANK (ONB)

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Ek olarak 1.200 TL kart indirimiyle toplam 16.200 TL’lik ödül sunuluyor.

YAPI KREDİ

0 – 9.999 TL maaş: 11.250 TL

10.000 – 14.499 TL maaş: 15.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL