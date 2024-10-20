Emekli maaşı sisteminde değişiklik! Prim günleri hesaba katılacak, çifte maaş yatacak

20 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:59

Emekliler enflasyonla birlikte eriyen maaşlarına çözüm ararken yeni emeklilik siteminde kartlar yeniden dağıtılacak. Yeni emeklilik sistemiyle ilgili düzenlemelerin ve emekli maaşı hesaplama yönteminde yapılacak olası değişikliklerin gündemde olduğu iddia edildi. Düzenlemelerin yakında TBMM'de görüşülmesi beklenirken, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak kişilerin maaşları arasındaki farkın da tekrar tartışılacak konular arasında yer alacağı ifade ediliyor. Öte yandan emeklilerin ikinci bir maaş almasının da imkanı sağlanacak. İşte yeni düzenlemenin detayları...

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Çalışan emeklinin maaşından kesinti! Kök ve taban aylığı kalkıyor: En düşük emekli maaşı için yeni formül

Çalışan emeklinin maaşından kesinti! Kök ve taban aylığı kalkıyor: En düşük emekli maaşı için yeni formül

Emekli maaşlarının üç farklı döneme göre hesaplanırken, yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı ve bu düzenlemenin yakın zamanda TBMM​ gündemine gelmesinin beklendiği öne sürüldü. Ayrıca, prim günlerinin emekli maaşlarına etkisinin artacağı, sunulacak olan emeklilik​ paketinin bir parçası olacağı belirtildi.

EMEKLİ BİR MAAŞ DAHA MI ALACAK?

Sabah'tan Faruk Erdem’in haberine göre, Meclis'e gelecek olan bu paketin, üç aşamalı maaş bağlama sistemi ve emeklilik koşullarına dair yenilikler getireceği, vatandaşların birden fazla emekli maaşı​ alma imkanına sahip olabileceği iddia edildi.

Emekli maaşı sisteminde yapılacak değişikliklerle, yalnızca prim ödemelerinin değil, çalışma süresinin de maaşların artışında önemli rol oynayacağı ifade edildi. Kök ve taban maaş farkı ortadan kalkarken, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra sigortalı olanlar için de yeni emeklilik koşulları belirlenecek.

"YENİ EMEKLİLİK SİTEMİ ÇALIŞMAYA TEŞVİK EDECEK"

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen yeni emeklilik sistemi, bu yıl içinde Meclis’in önüne sunulacak. Paketin detaylarına göre, ileride emeklilik şartlarında değişiklikler öngörülüyor. Ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) de devreye sokulacağı belirtiliyor.

Yeni sistemin, emeklilikten ziyade çalışmayı teşvik edeceği ifade edilirken, prim ödeme gün sayısının ön plana çıkacağı vurgulanıyor. Buna göre, yalnızca ödenen primler değil, aynı zamanda çalışılan gün sayısı da emekli maaşı hesaplamasında etkili olacak ve daha fazla çalışan daha yüksek maaş alacak.

KÖK AYLIK VE TABAN AYLIK TARİHE KARIŞACAK!

Aktarılan bilgilere göre, daha fazla prim günü​ olanların maaşı yüksek olacak. Emekli aylığını artırmak isteyenler, çalışma hayatında daha uzun süre kalmak isteyecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, emekli olanlar için kök aylık ve taban aylık gibi farklılıklar da ortadan kalkacak.

İŞVEREN DE KATKI YAPACAK!

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde ödenecek primlere işveren ve devlet de katkı yapacak. Bu sistemden, mevcut sigortalıların yanı sıra çalışma hayatına geri dönmüş emekliler de yararlanabilecek. Böylece, mevcut emekliliklerinin yanında ikinci bir emekli maaşı alma imkânı elde edecekler."