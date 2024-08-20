Emekli maaşı ve asgari ücrete zam için harekete geçtiler: Taleplerimizi kale alın

20 Ağustos 2024 19:03 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 19:10

Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken TÜRK-İŞ mitinge hazırlanıyor. Asgari ücret ve emekli maaşındaki erimeye dikkat çeken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sıkıntıların giderilmesini istedi.

Türkiye genelinde TÜRK-İŞ temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Atalay yaptığı açıklamasında "Bu ülkede 12 bin 500 liraya nefes almaya çalışan emekliler, 17 bin liraya geçinen asgari ücretliler var. Sendikalı işçilerin ücretleri de bu düzeye geldi. Taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin." diyerek hükümete seslendi.

"DUYANA KADAR BU SIKINTILARI DİLE GETİRECEĞİZ"

Ekonomide son 30 yılın en ağır koşullarının yaşandığını ve bu durumun işçiler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimini olumsuz etkilediğini ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Sendikacılar olarak toplumun sıkıntılarını dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ülkede 12 bin 500 liraya nefes almaya çalışan emekliler, 17 bin liraya geçinen asgari ücretliler var. Sendikalı işçilerin ücretleri de bu düzeye geldi. Kamu dahil, özel sektör dahil işçilerin aldıkları ücretler ortada. Buradan sesleniyorum; bizim bu taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin. Siz duyana kadar Türkiye'nin 81 ilinde bu sıkıntıları dile getirmeye devam edeceğiz."

"İŞÇİLER OCAK AYINDA ALDIKLARINI NİSANDA ALAMIYOR"

Atalay, vergide adalet istediklerini belirterek, "İşçiler ocak ayında aldıklarını nisan ayında alamıyor, nisan ayında aldıklarını temmuz ayında alamıyor. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. 30 bin lira ücretin 4 bin lirası vergiye gidiyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİTİNGİNİ YAPACAĞIZ"

Kamu Çerçeve Protokolüne ek protokol yapılması, taşeron işçilerin kadroya alınması, vergide çalışan lehine adaletin sağlanmasının da aralarında olduğu talepleri dile getiren Atalay, şunları söyledi:

"Taleplerimizle ilgili 26 Ağustos'ta Çerkezköy'de, 3 Eylül'de Zonguldak'ta miting yapacağız. Meclis açıldıktan sonra Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız."

Atalay'ın konuşmasının ardından TÜRK-İŞ Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, konfederasyonun taleplerinin yer aldığı metni okudu.