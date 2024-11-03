Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için zam tahminleri!

03 Kasım 2024 14:04 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:49

Milyonlarca emekli gözünü 2025 emekli maaşı zam oranına çevirdi. 2024 yılının son çeyreğinde açıklanacak olan enflasyon rakamları emeklilere yapılacak zam oranında belirleyici unsur olacak. Son 3 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte son 6 aylık enflasyon, emekli zammını doğrudan etkileyecek. Peki, 2025 emekli maaşı için yüzde kaç zam yapılacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam tahminleri...

Emekliler​, 2025​ yılı başında yapılacak maaş zammı​ için sabırsızlıkla bekliyor. Kasım ayı itibarıyla, yeni yıl zammına iki aydan daha az bir süre kaldı ve SSK​ ve Bağ-Kur emeklileri için 2024’ün son çeyreğinde açıklanacak enflasyon​ oranları maaş artışlarını doğrudan etkileyecek.

3 AYLIK ENFLASYON ORANLARI TAHMİNLERİ

Emeklilere yapılacak zam oranının belirlenmesinde, ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamları kritik rol oynuyor. Bu yılın son çeyreğinde, ekim ayı enflasyon oranı tahmini yüzde 2,46 olarak tahmin edilirken, kasım ayı için yüzde 2, aralık ayı içinse yüzde 1,7 enflasyon öngörülüyor.

Bu tahminlere göre, 2024 yılı genelinde yıllık enflasyon oranının yüzde 37,41, son altı aylık enflasyon oranının ise yüzde 15,1 olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu hesaplamalara göre, 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının, 2025 yılının ocak ayı itibarıyla 14 bin 385 TL’ye çıkması öngörülüyor. Ancak bu miktarın üzerine, refah payı adı altında ek bir ödeme de eklenebilir. Eğer refah payı uygulanırsa, maaşlarda daha yüksek bir artış mümkün olabilir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödenen prim oranına göre maaş artışlarının farklılık göstereceği belirtilirken, mevcut maaşı yüksek olan emeklilerin ise daha yüksek bir zam alacağı söyleniyor.

Öte yandan, 2024’ün son üç ayı için öngörülen enflasyon oranlarının tahmini olduğunu ve bu oranların nihai durumda daha yukarı ya da aşağı yönlü sapma gösterebileceğini hatırlatmakta fayda var.