Emekli maaşı zammı için son iki gün! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zamlı maaş tabloları son halini aldı

01 Temmuz 2024 16:09 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:08

Şimşek, asgari ücrete ara zam kapısını kapattı! SGK Başuzmanı eylül ayında ısrar etti 'Güncellenmesi kaçınılmaz bir son'

Şimşek, asgari ücrete ara zam kapısını kapattı! SGK Başuzmanı eylül ayında ısrar etti 'Güncellenmesi kaçınılmaz bir son'

Emekli maaş zammı için kritik hesaplama geldi.

2024 Temmuz emekli maaş zammı 3 Temmuz'da netleşecek. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek.

Milyonları ilgilendiren zam takvimi ile emekliye zam memura fark verilecek.

6 aylık enflasyonun belli olmasıyla SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı kesinleşecek.

SGK uzmanı yeni maaşları canlı yayında hesapladı. Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı.

ZAM ORANI ÇARŞAMBA AÇIKLANACAK

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49. 25'lik zam uygulandı.

Gözler şimdi Temmuzda yapılacak ara zam oranında. Zam oranı çarşamba günü TÜİK enflasyon verisinin ardından belli olacak.

YÜZDE 22,72'LİK ZAM GARANTİ

5 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 22,72'lik zammı şimdiden garantiledi.

3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE rakamlarıyla ortalama yüzde 25-26 bandında zam geleceği öngörüldü.

EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, Sözcü TV'de yeni zamlı maaşları hesapladı.

Sevinç, 8 bin TL alan SSK -Bağkur emeklisinin temmuzda tahmini 10.030 TL alacağını belirtti. Tablo şöyle oluştu;

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 17 BİN 690 TL OLABİLİR

Tabloya göre kök aylığı 10 bin TL olanların maaşı temmuzda tahmini 12 bin 540 TL'ye yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 690 TL olabilir.

İsmail Sevinç, ayrıca bu yıl yüzde 4.5-5 arasında refah payı beklediğini ifade etti. Refah payı emekli aylıklarında ortalama 600-700 TL'lik bir artışa denk geliyor.

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" demişti.

Eğer bir refah payı eklenecekse bu da 3 Temmuz'dan sonra belli olacak çünkü yasal düzenleme olarak Meclis'e gelmesi gerekiyor.

Onaylanırsa emekliler ile memurların Temmuz ayı aylıklarına yansıtılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Emekli maaşı zamlı ödemelerle ilgili takvimde 1-5 Temmuz arasında Memur emeklilerine maaş ödemesi ve zam farkı verilecek.

3 Temmuz'da zam oranları netleşecek.

Ardından 17-26 Temmuz'da SSK emeklilerine zamlı maaşları verilecek.

25-28 Temmuz'da ise Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemesi yapılacak.