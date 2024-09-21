Emekli maaşına haciz riski... Uzmanından kritik uyarı: Sözleşmelere aman dikkat

21 Eylül 2024 14:15 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:29

Yargıtay kararına göre; kredi borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşları haczedilemeyecek. Avukat Mücahit Küçük de Yargıtay'ın bu kararına ilişkin emeklilere kritik uyarılarda bulundu. Küçük, emeklilerin kredi çekerken imzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yargıtay’ın kararıyla kredi​ çekerken verilen muvafakatnamelerin geçersiz sayıldığını belirten Avukat Mücahit Küçük, bankaların kredi esnasında emekli maaşına bloke koyarak borç tahsil etmeye çalıştığını, ancak bu işlemin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yargıtay’ın son kararı ile artık emekli maaşlarına haciz​ konulamayacağını, yalnızca haciz sonrası muvafakat verilirse bu işlemin mümkün olacağını vurgulayan Küçük, emeklilere uyarılarda bulundu.

Bankaların kredi çekimi esnasında vatandaşlara imzalattıkları evraklarla örneğin; emekli maaşının kendi maaşının yattığı bankadan kullanılması durumunda bloke konulabileceğini ve borç taksitlerinin oradan alınabileceğine yönelik muvafakatname aldıklarını belirten Küçük, Yargıtay​'ın son kararında bu yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu ve emekli maaşının haczedilemezliğini söyledi.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ YOK

Bankaların kredi sözleşmesi esnasında binlerce kağıdın arasına bu muvafakatnameyi iliştirerek emeklilerin maaşlarına doğrudan, emeklinin hesabına bile yatırmadan bloke koyarak kredinin taksitlerini tahsil etmeye çalıştıklarını aktaran Küçük, "Mevcut durumda artık bu muvafakatnameler geçersiz olduğu için hacizden sonra almak gerekiyor. Normalde emekli maaşları gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na göre haczedilemiyor ve gerekse de İcra İflas Kanunu madde 82’ye göre haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. Hatta İcra İflas Kanunu madde 83’de de diyor ki; bu haczedilemeyecek malların haciz edilmesine yönelik verilen muvafakatler yani haczedilmekten feragat da geçersiz olacağından bu uygulamada yanlış anlaşılmış, herhangi bir icra takibi olmadan da feragat geçerli olarak bankalar yapıyordu. Fakat artık böyle bir durum kalmadı. Emekliler maaşlarını herhangi bir kesintiye uğratmadan kredi kullanabilirler. Bankanın aleyhinde bir takip başlatması durumunda eğer emeklinin haciz işleminde emeklinin muvafakati varsa o halde emekli maaşına haciz konulabilir” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERE KREDİ VERMEKTEN KAÇIYORLAR"

Emeklilerin kredi çekme aşamasında sözleşmelere dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, “Şu an için geldiğimiz aşamada bankalar bu sebepten emeklilere kredi vermekten kaçınıyor. O yüzden emeklilerin kredi çekerken dikkat etmelerini söylemek gerekiyor. Emekliler imzalamış oldukları sözleşmelerin en azından başlıklarına yani neye muvafakat verdiklerine, imzalamış oldukları borcun niteliğine dikkat etmeleri bu aşamada önemli. O yüzden vermiş oldukları muvafakatnameler geçersiz olsa da ilerideki günlerde hukuki süreç başladığı zaman bunu ispat yükünde mağduriyet yaşayabilirler. O yüzden bu imzalama sürecinde dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlardan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olmuş ama hem emekli maaşının yetmediği için hem de kendi isteği doğrultusunda çalışıyor. Hem emekli maaşı​ hem de çalıştığı yerden ücret alınması durumunda da İcra İflas Kanunu’nda maaşların sadece 1/4 ‘üne haciz konulabileceği düzenlenmiştir. Böyle bir durumda dahi emekli maaşı haczedilemeyecek, sadece çalışarak almış olduğu ücretin 1/4'ü haczedilebilecek durumdadır” diye konuştu.