Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İkinci veri belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayındaki maaş artışında! Peki, 2026 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 2 aylık kesinleşen rakamlar ve masadaki tahminler...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:38

Memur ve emekli maaşlarına 6 ayda bir yapılan maaş zamlarına yönelik 2026 yılının ikinci verisi açıklandı. Şubat enflasyonuyla birlikte temmuzda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da netleşmeye başladı.

Şubat 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarına Temmuz 2026'da yapılacak zam için ilk iki aylık enflasyon farkı %7,95 olarak belirlendi.
Şubat ayında enflasyon aylık %2,96, yıllık %31,53 olarak gerçekleşti.
Memur ve emekli maaşlarına Temmuz 2026'da yapılacak zam için Ocak ve Şubat ayı enflasyon farkı toplamı %7,95'e ulaştı.
Kesin zam oranının belirlenmesi için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor.
verilerine göre Şubat ayında aylık 2,96, yıllık yüzde 31,53 oldu.

Milyonlarca memur ve emekli, yılda iki kez enflasyon farkında zam alıyor. Aralık 2025 enflasyonunun belli olmasıyla ocak ayında, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 18,60 oranında ve 1.000 TL seyyanen zam farkı aldı.

Şubat 2026 enflasyon verisi açıklandı. Buna göre Temmuz 2026’da yapılacak zam oranlarında aylık ocak ayındaki yüzde 4,84 oranı sonrası şubat ayında da yüzde 2,96 olmasıyla yılbaşından bu yana enflasyon farkı yüzde 7,95 oldu. Tam zam oranı için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

