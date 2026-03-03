Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İkinci veri belli oldu

Kategoriler
Memur ve emekli maaşlarına 6 ayda bir yapılan maaş zamlarına yönelik 2026 yılının ikinci verisi açıklandı. Şubat enflasyonuyla birlikte temmuzda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da netleşmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat ayında enflasyon aylık 2,96, yıllık yüzde 31,53 oldu.
Milyonlarca memur ve emekli, yılda iki kez enflasyon farkında zam alıyor. Aralık 2025 enflasyonunun belli olmasıyla ocak ayında, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 18,60 oranında ve 1.000 TL seyyanen zam farkı aldı.
Şubat 2026 enflasyon verisi açıklandı. Buna göre Temmuz 2026’da yapılacak zam oranlarında aylık ocak ayındaki yüzde 4,84 oranı sonrası şubat ayında da yüzde 2,96 olmasıyla yılbaşından bu yana enflasyon farkı yüzde 7,95 oldu. Tam zam oranı için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.