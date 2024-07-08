Emekli maaşında 3 seçenekli zam formülü! Fatih Atik ve Cem Küçük son kulisleri paylaştı: İşte en düşük aylık... 

08 Temmuz 2024 23:40 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 23:44

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren kulis bilgileri gelmeye başladı. TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, yapılacak emekliye zammın Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiğini söyledi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından son Bakanlar Kurulu toplantısında sunulan 3 seçenekli zam planını açıkladı.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL iken, son yüzde 25'lik zamdan sonra bile 1.8 milyon kişi 10 bin TL almaya devam ettiğini hatırlatan Atik, hükümetin toplumda oluşan memnuniyetsizliği göz önünde bulundurduğunu, yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını aktardı.

3 SEÇENEKLİ ZAM FORMÜLÜ

Sunulan planlara göre, en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesi birinci seçenek olarak öne çıkıyor. İkinci alternatif 13 bin TL, üçüncü alternatif ise 13.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, mali disiplin konusunda dikkatli olunması gerektiğini toplantıda vurguladığını ifade eden Atik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu konuyla alakalı bir sunum hazırlandı. En düşük emekli maaşına artış planlanıyor. Bu konuda bakanlar kurula bir sunum yaptılar ve orada 3 seçenekli bir plan sunuldu. En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL ve son yüzde 25'lik zamdan 1.8 milyon kişi bu zamma rağmen 10 bin TL almaya devam edecek. Toplumdaki bu isyan sonrası hükümet bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. 10 bin TL alan 4 milyon emekli için en düşük maaşın 12.500 TL olması hesaplandı. İkinci alternatif 13 bin, üçüncü alternatif ise 13.500 TL. Bunlar farklı seçenekler.

HAZİNE'DEN ŞERH: ZAM KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALI

Bakanlar kurulunda konu görüşüldü ama net bir tavır alınmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 'biraz daha dikkatli olunması' konusunda fikir belirtmiş ve tam bir karar verilememiş. Bakan Işıkhan ayrıntılı çalışma hazırladı. Bence birinci seçenek üzerinde duruluyor. TBMM'ye gönderilecek bir torba konun ile ay sonuna hazırlanması planlanıyor. Toplumdaki baskıyı hükümetin görmezden gelmesi mümkün değil. Hazine çok sıcak bakmasa da şu ana kadar yalanlayan çıkmadı. Bu düzenlemeyle en düşük emekli maaşı alan 4 milyona yakın vatandaş 12.500 TL seviyesine getirilecek. Bu zam tabi ki de derdi çözmez ama bu yönde irade olduğu görünüyor.

"12 BİN TL'YE ÇIKARILABİLİR"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise, bu zam planının tasarı halinde olduğunu ve henüz net bir karara varılmadığını belirtti. Kulislere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin TL olarak belirleneceğini konuşuluyor.