Emekli maaşında 5 ayda 2 bin TL'ye yakın kayıp yaşadı! Emekli "Tek çare seyyanen zam" dedi

26 May 2024 09:48 - Güncelleme : 26 May 2024 09:50

Ocak ayından yapılan zammı beğenmeyen ve alım gücü günden güne düşen emekliler 12 bin liralık seyyanen zam istiyor. Temmuzda haziran ayı TÜFE’sinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Şimdiden 4 aylık TÜFE 18, 72 oldu. Ocak ayında 20 bin lira zamlı maaş alan emeklinin alım gücü mayıs ayı itibari ile 16 bin 349 TL’ye düştü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 2 BİN LİRAYA YAKIN KAYIP

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Merkez Bankası anketine göre bu ay için TÜFE artışı yaklaşık yüzde 3.04 olacak. Bu veriler, hak aramak için ileri yaşlarına rağmen miting meydanlarına çıkmak zorunda kalan emeklilerin sadece 5 aylık dönemdeki alım gücü kaybının mayıs itibarıyla yüzde 22.33’e ulaştığını işaret ediyor.

Verilere göre, ocakta 10 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının bugünkü alım gücü 8 bin 175 liraya düştü. Temmuzda, TÜİK’in enflasyon hesabıyla bile en düşük emekli aylığının yaklaşık yüzde 25 zamla 12 bin 500 liranın üzerine çıkarılması gerekiyor. 12 bin 920 lira olan en düşük memur emeklisinin alım gücü de 10 bin 562 liraya gerileyecek.

EMEKLİLER TALEPLERİNİ BİR BİR SIRALADI

Emekliler alım güçlerinin her ay azaldığını ifade ederken aldıkları maaşlarla geçinemediklerini söylüyor. En düşük ev kirasının en az 10 bin lira olduğunu anlatan emekliler geçim sıkıntısının kendilerini zorladığını anlatıyor.

Emekliler rahat nefes almak için seyyanen zammın kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Bu nedenle emekliler memurlara ocakta yapılan 12 bin liralık seyyanen zammın kendilerine de verilmesini talep ediyor.

Bayram ikramiyesinin 4’e çıkarılmasını, ikramiye tutarının da asgari ücrete endekslenmesini isteyen emekliler, muayene ve ilaç katılım paylarının kaldırılmasını bekliyor. Emekliler, aylık bağlama oranlarını düşüren düzenlemelerin düzeltilmesi, sendikal hakların verilmesi taleplerinde de bulunuyor.