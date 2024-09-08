Emekli maaşında gelir kaybına son: Tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor! Çifte ödeme alacaklar

08 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:06

Emeklilik sisteminde köklü düzenlemeler yolda. Orta Vadeli Program (OVP), emeklilerin gelirinin artırılması için yeni düzenlemeler içeriyor. 2025 yılının 4. çeyreğinde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni devreye girecek. Otomatik Katılım Sistemi işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek. Böylece Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kurulacak. TES, emekli maaşındaki kaybı telafi etme üzerine kurulu olacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi emeklilere can suyu olacak. 2024 yılında emeklilerin gelir kaybına dair birçok tartışma yaşandı. TES ile birlikte bunun ortadan kaldırılması ve çalışan ile işverenin devlet tarafından bireysel hesabına nakdi katkılar yapılması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin gelirinin artırılması için düğmeye basıldı. İşte yeni emeklilik düzenlemesi detayları.

YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ YOLDA

Dünya nüfusunun gün geçtikçe yaş alması ve buna paralel olarak son yıllarda yaşam koşullarının giderek zorlaşması, sosyal güvenlik uygulamalarının önemini her geçen gün önemli hala getiriyor.

Sosyal güvenlik uygulamasının can damarı olan emekliler için de iyileştirmeler devam ediyor. Son olarak artan en düşük emekli maaşının yanında gelir kaybının önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemeler devreye alınacak.

Emekliler için sevindiren müjdenin detayları belli oldu. 2025 yılının 4. çeyreğinde yasal düzenlemeler ile emeklilik maaşında yaşanan gelir kaybının önüne geçilecek.

Sosyal güvenlikte hak kaybı dönemi artık sona erecek.

Türkiye’de satın alım gücünün giderek düştüğü emekli aylıklarına yönelik olarak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kurulacak.

Yeni Orta Vadeli Programı'na (OVP) göre, Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) KURULACAK

Bu sistemde çalışandan “tasarruf” adı altında kesintiler uygulanacak. İşveren ve hükümetin katılımıyla ek emeklilik geliri oluşturulacak. Bu düzenleme ile emeklilerin gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Uygulama ile çalışanın maaşından 500 TL kesildiği takdirde işverenden de 500 TL destek yatırılacak. Buna ek olarak devlet de katkı sağlayacak.

EMEKLİYE ÇİFTE ÖDEME

TES ile işverenler her ay çalışanlara maaşlarının yüzde 8.33'ünü tazminat olarak ödeyecek. Bu tutar, çalışanın kişisel hesabında toplanacak ve emeklilikte kullanılacak.

TES ile hem sosyal güvenlik sisteminden hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden emeklilik maaşı alınacak. Toplam tutar işçinin sözleşmesine devrolunacak.

OKS katılımcılarına BES'te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkanı verilecek. Kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayan düzenlemeler yapılacak.

İKİNCİ EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KIDEM TAZMİNATI

İktidar, kıdem tazminatını Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine entegre ederecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında 'ikinci emeklilik' diye müjdelenen şeyin kendisi, kıdem hakkının ortadan kaldırılmasıdır.

TES ile beraber kıdem tazminatı, işten ayrılma durumunda alınamayacak. Çalışanlar, kıdem tazminatlarını emeklilik döneminde alacak.

60 yaşına kadar işten ayrılma durumunda bir defaya mahsus olmak üzere kıdem tazminatının belirli bir oranı ödenecek. Kalan kısmı ise 60 yaşına geldiği ve emeklilik şartlarını yerine getirdiği zaman ödenecek.

TES EMEKLİLİK SİSTEMİ ZORUNLU MU?

TES, özellikle yeni işe giren çalışanlar için zorunlu olacak. Mevcut çalışanlara ise kademeli olarak uygulanacak. Emekliler TES'teki birikimlerini toplu olarak da çekebilecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, 4/A'lı işçi statüsünde çalışanlarla, 4/C memur statüsünde çalışanları kapsayacak. 4/B statüsünü (Bağ-Kur) ise kapsamayacak.

Sadece yalnızca emeklilik için gerekli şart ve koşulları yerine getirenlerin sistemden çıkabilecek.

BES'in aksine, TES'te primler zorunlu olarak işveren tarafından yatırılacak.

TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci basamak emeklilik sistemi TES, 2025 yılının 4. çeyreğinde yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.