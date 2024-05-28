Emekli maaşında gram altın hesabı ortaya koydu! İstanbul’da emekli hep çalışıyor

28 May 2024 14:40 - Güncelleme : 28 May 2024 14:41

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Emeklinin kök maaşına artış, seyyanen zam ve refah payı çözümü! SSK ve BAĞ-KUR'lular ile çiftçiler ilave adım bekliyor

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak artışları bekliyor. Hükümet 2024 Emekliler Yılı nedeniyle bir yandan refahı diğer yandan da emeklinin sosyal yaşamlarını arttıracak çalışmalara başladı.

Sendikalar, siyasi parti liderleri, dernekler hatta SGK uzmanları bile emeklinin yaşam şartlarını iyileştirecek düzenlemelerin ve zamların hayata geçirilmesi için çağrılarda bulunurken, özellikle İstanbul’daki emekliler ile ilgili çarpıcı bir araştırma yayınlandı.

EMEKLİ OLUYORLAR AMA ÇALIŞMA HAYATINDAN ÇIKAMIYORLAR

İstanbul Planlama Ajansı'nın "İstanbul'da Emekli Olmak" başlıklı araştırması emeklilere dair çarpıcı bulgular ortaya koydu. Araştırmaya göre İstanbul'da bulunan her 6 haneden birinin emekli aylığı ile geçinirken, her 3 emekliden birinin resmi olarak çalışmaya devam ettiği bilgisi yer aldı.

EMEKLİ MAAŞI İLE 4,4 ADET GRAM ALTIN ALINABİLİYOR

Hanelerin pek çoğu emekli aylığı ile geçinirken İstanbul'da durum daha da ağırlaşıyor. Raporda, emeklilerin aylığının satın alma gücünün de düştüğü vurgulandı.

Rapora göre 2010 yılında en düşük emekli aylığı ile 11,4 adet gram altın alınırken, bugün emekli aylığı sadece 4,4 adet gram altın alınabiliyor.

811 BİN 40 HANE EMEKLİ AYLIĞI İLE GEÇİNİYOR

İstanbul’da 6 haneden birinin sadece emekli aylığı ile geçindiği belirtilen raporda, "İstanbul’da aktif çalışan bir birey olmayan ve sadece emekli aylığı ile geçinen 811 bin 40 hanenin olduğu ölçüldü. Sadece emekli aylığı ile geçinen hane oranı ise tüm haneler içerisinde yüzde 16,8 olarak hesaplandı. Her 10 haneden 1’inin ise en düşük emekli aylığı ile geçinen emekli haneler olduğu görüldü" ifadeleri kullanıldı.