Emekli maaşında sona yaklaşıldı! Kök maaşta son tahminler ortaya çıktı

12 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:20

Temmuz ayını sabırsızlıkla bekleyen emekliler en çok kök maaşlarını merak ediyor. 6 aylık enflasyon durumuna göre hesaplanan emekli maaşında kritik oran var.

Emeklilerin kök maaşları değişmediğinde yapılan zam oranına rağmen maaşlar düşük kalır. Ancak en düşük emekli maaşı enflasyona yakınsa bu kök maaşları değiştirir.

EMEKLİ MAAŞINDA SON YAKLAŞILDI!

Emekli maaşı enflasyona göre yapıldığı için Mayıs ayındaki enflasyon rakamlarına göre hesaplama yapılır. Ancak aslında Haziran ayının enflasyonu da buna dahildir. Uzmanlara göre; Haziran'da eklendiğinde yüzde 25 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu da emeklilerin zam oranlarında 15 bin TL ya da 17 bin TL arası bir maaş kıstasına tekabül ediyor.

Fakat emeklilerde asıl mevzu en düşük emekli maaşındaki orandır. Çünkü zamlara rağmen en düşük emekli maaşı alanların kök maaşları da düşük kalır.

6 aylık enflasyona göre zam yapılırsa en düşük emeklilerin kök maaşları 12 bin 500 TL'ye yaklaşacak. Ancak en düşük emekli maaşının kök maaşları değişmediğinde oran yine düşük kalır.

Kök maaşa direk uygulanmayan zam nedeniyle 7 bin 500 maaş alan emeklinin maaşında yine değişme yaşanmaz ve 10 bin TL almaya devam edecektir.

Memur ve emekli memur maaşları 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme oranları dahil edilerek yapılır. Bu yüzden Temmuz ayında en çok merak edilenler normal emeklilerin kök maaş oranları oldu.