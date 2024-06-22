Emekli maaşında taban aylığı ve refah payı için düğmeye basıldı! En düşük emekli maaşı için 4 formül masada

22 Haziran 2024 15:45 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 15:44

Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var!

Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var!

En düşük emekli maaşı alanların gözü Temmuz ayına çevrildi.

Emeklilerin Temmuz zam oranlarına dair detaylar sıklıkla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli Temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor.

Emekliler kök aylıkların artırılması ve taban aylıkların yukarı çekilmesi gündemdeki yerini korurken refah payı için düğmeye basıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon verileri 3 Temmuz'da netleşecek.

Bu tarihte açıklanacak TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların Temmuz'da alacağı enflasyon farkı da netleşecek.

Kulislerde en düşük emekli maaşı için rakamlar konuşulurken emekli maaşlarında taban aylığın yükseltilmesi ve temmuz ayında kök maaşı için yeni düzenleme yapılması gündemdeki yerini koruyor.

Emekli maaşlarına yapılacak zam hakkında masada 4 formül bulunuyor.

KÖK AYLIĞA ZAM GELECEK Mİ?

Emekliler kök maaşlarında iyileştirme istiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, masada yer alan 4 formülden birincisi ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talebi ile oluşuyor.

Bu formülde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığını ara zam döneminde almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaş yeniden belirlenecek.

İkinci formülde ise kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirlenmesi gündemde.

Bir diğer seçenek olarak kök maaşların 10 bin liraya yükseltilmesi konuşuluyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞINA REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Üçüncü formülde ise memur emeklilerinin maaşlarında refah payı beklentisi bulunuyor.

2024 yılı başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları memur emeklileriyle eşitlendi. Bu kapsamda Temmuz'da emekli memurun zam oranlarının geride kalması konuşuluyor.

Dördüncü formül için bütün emeklilerin zamlarının eşitlenmesi talebi var.