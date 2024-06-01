Emekli maaşında yeni hesap ortaya çıktı, SGK uzmanı merak edilen soruyu cevapladı

01 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:54

Nisan ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla 4 aylık TÜFE farkı 18,72 oldu. Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran’da belli olacak. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamlarıyla ilgili SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yeni hesabını açıkladı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 oldu. Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Öte yandan memur ve emekliler temmuz ayı zammında refah payı alıp almayacaklarını da merak ediyor.

YENİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında milyonların merak ettiği soruları cevapladı. Erdursun, her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler için zam oranını paylaşarak şunları kaydetti:

"6 aylık enflasyon oranına bakarak emekli aylıkları belirleneceği için yıllık bazdaki enflasyonla bizim bir işimiz yok. Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Haziran ayının enflasyon verileri ay ay açıklanıyor. 4 ayda 18.72’lik bir enflasyon oluştu.

Bu enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur’lulara verilecek. Mayıs ayında enflasyonun ne kadar çıkacağı 3 Haziran’da belli olacak. Haziran ayında ne kadar olacağını 3 Temmuz’da öğreneceğiz. Geçen yıl mayıs ayı için 0.04 enflasyon çıkmıştı ama bu dönemde daha yüksek çıkacağı dillendiriliyor.

Yaklaşık yüzde 3 gibi bir enflasyon bekliyoruz. 6 aylık dönem için yaklaşık yüzde 25-26 oranında bir enflasyon çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi iseniz sistemde gördüğünüz bir emekli aylığı var. Bunların üzerine enflasyon ne çıkarsa üzerine konulacak.”

MEMUR VE EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Emekli ve memur maaş zam oranlarında dan bahseden Erdursun şunları kaydetti:

"Memur ya da memur emeklisi iseniz çıkacak enflasyon farkından 5 puan daha düşüğünü alacaksınız. Çünkü toplu sözleşmede yüzde 15 verilmişti, bunu çıkartıp ikinci dönem toplu sözleşme yüzde 10’u koyacakları için yaklaşık olarak yüzde 20-21 gibi memur ve memur emeklilerinin aylıklarında artış olacak."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500

En düşük emekli maaşıyla ilgili beklentisini paylaşan Özgür Erdursun şunları kaydetti:

Bu dönemde en düşük emekli aylığının yine yüzde 25-26 yani ne çıkarsa enflasyon 10 bin liraya da yansıtacaklarını düşünüyorum. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira civarında olur diye düşünüyorum. Seyyanen artış yapılır mı ya da refah payı verilir mi? Bunların hepsini 3-20 Temmuz arasında göreceğiz."