Emekli maaşında yeni senaryo! Yeni yılda gelecek zam belli oldu

25 Eylül 2024 23:22 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 23:27

Taban emekli maaşları enflasyon karşısında eriyince emekli yeni gelecek zamma gözünü kulağını çevirdi. Temmuz ayında yapılan artışla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi gözler, Ocak ayında yapılacak yeni zamlarda. Beklenen zam oranları ve en düşük emekli maaşına dair gelişmeler merakla takip edilirken yapılması beklenen zam oranı ve en düşük emekli maaşı hemen hemen belli oldu. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca emekli, Ocak​ ayında maaşlarına yapılacak artışı bekliyor. Zam​ oranlarına dair çeşitli senaryolar gündeme gelirken en düşük maaşın 12.500 TL olarak emeklilerin hesabında yatıyor. Peki, Ocak ayında emekli maaşı​ ne kadar artacak ve nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen detaylar...

Geçtiğimiz Temmuz ayında 10.000 TL olan taban maaş, 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ayında ise bu rakamın tekrar artırılması bekleniyor.

Eğer bir düzenleme yapılmazsa, 11.000 TL ve altında kök maaşı olan emeklilerin zam almama riski bulunuyor. Bu sorunu çözmek adına, en düşük maaşın da zam oranları ile birlikte artırılması hedefleniyor.

YENİ EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Taban maaşın artırılmasına yönelik farklı senaryolar gündemde. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 6 aylık enflasyon​ verisi yüzde 13.44 olarak uygulanırsa, şu an 12 bin 500 TL olan taban maaş 14 bin 180 TL'ye yükselecek. Ancak yıllık enflasyon oranı olan yüzde 41.5 dikkate alınırsa, taban maaşın 17 bin 687 TL'ye çıkması bekleniyor. Refah payı eklenmesi durumunda ise yüzde 20 artışla taban maaş 15 bin TL'ye, yüzde 25 artışla ise 15 bin 625 TL'ye ulaşabilir.

EMEKLİNİN HESABI KARIŞTI!

Taban maaştaki artış, emekli sosyal ödemelerini de etkileyecek. Yeni belirlenecek taban maaşın altındaki kök aylık alan emeklilere, taban maaş seviyesine kadar fark ödemesi yapılacak. Örneğin 10 bin TL kök aylık alan bir emekliye 12 bin 500 TL ödeme yapılıyor. Eğer taban maaş 15 bin TL'ye çıkarsa, kök aylığa yapılan zamla birlikte emekliye yapılacak ödeme bu seviyeye getirilecek. Eğer kök aylık 15 bin TL'nin altında kalırsa, emekliye yeniden ek ödeme yapılacak.