Emekli maaşları bayramdan önce yattı mı, nasıl sorgulanır? Mart ayı 4A, 4B, 4C emekli maaşı ödeme takvimi

Emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı milyonlarca emeklinin gündemine yer alıyor. Emekli maaşı ödemeleri, bayram sebebiyle öne çekilirken ödeme günleri ise farklılık gösteriyor. Memur emeklileri, maaşlarını Mart ayının ilk haftası alırken 4A ve 4B emeklileri için ise ayrıca takvim yayımlandı. SSK 4A emeklileri, normal şartlarda maaşlarını her ayın 17’si ve 26’sı arasında alırken Bağ-kurlulara ise 25 ve 28’i arasında ödeme yapılıyor. Mart ayı emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-kurlular için başladı. Maaşların yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emekliler ise şubelere gitmeden kolayca sorgulama işlemi yapabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşların yanı sıra bu ay bayram ikramiyesi ödemesi de alacak. Peki Emekli maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş ödeme günleri…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem hem de Mart ayı maaş ödeme takvimini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi milyonlarca emeklinin maaşı bayram sebebiyle öne çekildi. Bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılayacak emekliler ise maaşların yatıp yatmadığını kontrol etmek istiyor. Ocak ayında yapılan düzenlemeyle beraber en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselmişti. Mart ayı, emekli aylıkları tek seferde kesintisiz olarak hesaplarda olacak. Bayram sebebiyle bankalar kapalı olurken emekliler, maaşlarını ATM’ler aracılığıyla çekebilecek. Vefat eden sigortalının eşinin veya çocuklarına ödenen dul ve yetim maaşları da bayram öncesinde yatırılıyor. Peki Mart ayı yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, Mart ayı emekli maaşı sorgulama yöntemi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin Mart ayı maaşları ve bayram ikramiyelerinin öne çekilen ödeme takvimini duyurdu.
Mart ayı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekilerek belirlenen tarihlerde ödenecek.
4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, normal ödeme günlerine göre 14 Mart ile 18 Mart tarihleri arasında yatırıldı/yatırılacak.
Vefat eden sigortalının eşi ve çocuklarına ödenen dul ve yetim maaşları da bayram öncesinde hesaplara aktarılacak.
Emekliler, maaşlarının yatıp yatmadığını internet/mobil bankacılık veya bankaların telefon bankacılığı hizmetleri üzerinden sorgulayabilir.
Ramazan Bayramı süresince bankalar kapalı olacak; 19 Mart Perşembe yarım gün, 20 Mart Cuma tam gün kapalı kalacak.
4C Emekli Sandığı emeklilerinin Nisan ayı maaşlarının öne çekilmesine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI, NASIL SORGULANIR? (MART AYI)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ödeme takvimini duyurdu. Normal şartlarda memur emeklisi maaşları her ayın 1-5 arasında yatırılırken 4A SSK emeklileri ise 16-27’si arasında maaş alıyor. Bağ-kurlulara ise maaşları 25 ve 28’i arasında yatırılıyor.

Normal şartlarda maaşını 17,18,19,20’sinde alan emeklilere 14 Mart itibariyle maaş ödemeleri yapıldı. 21, 22 ve 23’ünde aylık alanlara ise 15 Mart tarihinde ödeme yapıldı. Ödeme takviminde 24,25 ve 26’sında maaş alanlara ise 16 Mart Pazartesi günü ödeme yapılacak.

4B Bağ-kur emeklilerine ise normal maaşını 25 ve 26’sında alanlara 17 Mart Salı günü, 27 ve 28’inde alanlara ise 18 Mart tarihinde maaş ödemesi yapılacak.

MART AYI EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

Mart ayı emekli maaşlarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş, ödemelerinin hesaba geçip geçmediğini internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden öğrenebiliyor.

Emekli aylıklarını Vakıfbank üzerinden alanlar 0850 222 0724, Halkbank aracılığıyla alanlar 0850 222 0400 ve Ziraat Bankası’ndan maaş alanlar ise 90 850 220 00 00 numarası aracılığıyla maaşın yatıp yatmadığını, müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edebilirler.
Alternatif olarak emekliler, kullandıkları bankanın mobil uygulamasına T.C. kimlik numarası/müşteri numarası ve şifreleriyle giriş yaparak hesap dökümünden maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

4C EMEKLİ SANDIĞI NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI ÖNE ÇEKİLDİ Mİ?

4C kapsamında emekli olan eski memurlara maaş ödemeleri zaten her ayın 1-5’i arasında yapılıyor. Mart ayı maaşlarını alan memur emeklilerinin Nisan ayı maaşları, normal ödeme takviminde yatırılacak. Nisan ayı maaşlarının öne çekilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

BAYRAMDA BANKALAR KAPALI OLACAK

Ramazan Bayramı bu yıl açıklanan takvime göre 20 Mart tarihinde başlayacak. Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olduğundan kamu kurumları ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Özel bankalar ve kamu bankaları bayram tatili boyunca kapalı olacak. 19 Mart Perşembe günü bankalar yarım gün açık olurken 20 Mart cuma günü tüm gün kapalı olacak. Bayram tatili sonrasında bankalar normal çalışma düzenine 23 Mart Pazartesi günü dönecek.

