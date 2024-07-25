Emekli maaşları düşecek iddiası! 2008 detayı: Hangi yıl emekli olduğunuzu kontrol edin

25 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:42

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

16 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bir iddia gündeme düştü. Aylık bağlama oranına dikkat çeken SGK Uzmanı Ali Tezel, 2008 yılını işaret etti. Emekli aylıklarının prime esas kazançlarının yarısı kadar olacağını iddia etti.

2008 DETAYI EMEKLİLERİ ÜZECEK

Emeklilerin durumu günceldeki yerini koruyor.

Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında bir zamla alan emeklilerin son olarak en düşük emekli maaşları 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Bu artışın ardından SGK Uzmanı Ali Tezel, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

2008 yılına atıfta bulunarak, emeklilerin maaşlarını etkileyebilecek o detaya dikkat çekti.

EMEKLİ MAAŞLARI DÜŞECEK İDDİASI

SGK Uzmanı Ali Tezel, yaptığı açıklamada aylık bağlama oranına dikkat çekti.

Emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan bu oran emeklilerin alacağı maaşın ne kadarının kazanç olarak hesaplanacağını belirliyor.

1999 yılı öncesi sistemde, 25 yıl sigortalılık süresi için bu oran yüzde 76 iken, 3600 gün sigortalılık süresi için ise bu oran yüzde 70 idi.

2008 yılında yapılan düzenlemeyle bu düşürüldü ve yüzde 28’e geriledi. Böyle emekli maaşı miktarları azaldı.

Ali Tezel, 2008 yılında uygulamaya konan aylık bağlama oranının daha da düşürüleceğini iddia etti.

Şu anda aylık bağlama oranının yüzde 28 olduğunu belirten Tezel, bu oranının ilerleyen dönemlerde yüzde 15’e çekilebileceğini iddia etti.

Ali Tezel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emeklileri SGK Tescil Hizmet Dökümü’nü kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Tezel, “1 Ekim 2008 sonrası memur olanlar, SGK tescil hizmet dökümüne bakmalı. Mesela 2024 Mart ayında aylık prime esas kazancınız kaç para yazıyorsa, o rakamın yarısı kadar emekli aylığınız olacak” paylaşımını yaptı.