Emekli maaşları için SGK uzmanından çarpıcı kulis bilgisi! Asgari ücret zammını tam isabet bilmişti

02 Ocak 2025 09:03 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:47

Asgari ücret zammını tam isabet bilen SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci emekli maaşı zammı için de oran verdi. Cenkci, refah payı detayı ve Ankara'daki son kulis bilgilerini de paylaştı.

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Asgari ücret tutarının 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli maaşı zam oranına çevrildi. 2024 yılında yüksek enflasyon​ nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli, asgari ücret zammının beklentilerin altında kalması sonrası endişeli bin bekleyiş içine girdi. Hal böyleyken, tam isabet yaptığı asgari ücret tahminin ile dikkat çeken SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emekli maaşı​ ile ilgili son aldığı kulis bilgileri doğrultusunda çarpıcı bir tahminde bulundu.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Cenkci, aralık ayı enflasyon oranına göre aşağı yukarı SSK​ ve Bağ-Kur emeklilerine maksimum yüzde 17,5, memur emeklilerine ise ortalama yüzde 12 zam yapılmasını beklediklerini söyledi.

ZAM ORANI İÇİN EŞİTLEME İDDİASI

Bu durumda memur emeklilerinin zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının altında kalacağını vurgulayan Cenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada devreye gireceğini belirtti. Erdoğan'ın her iki kesimi yani hem emekli sandığı hem de memur emeklilerinin zam oranını yüzde 17,5 bandına çıkararak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlemeyi düşündüğünü iddia etti.

REFAH PAYI İÇİN KULİS BİLGİSİ

Cenkci, her iki kesime ayrıca refah payı adı altında yüzde 3’lük bir ek zam daha yapılacağını zam oranının da böylece yüzde 20 olacağını belirtti. Ancak bazı AK Partili vekillerin Erdoğan’a emekli maaşına en azından asgari ücrete yapılan zam kadar zam istedikleri konusunda baskı yaptıklarını öne sürdü. Ancak Erdoğan’ın bunu kabul edeceğini zannetmediğini sözlere ekledi.