Emekli maaşları için ‘telafi’ çalışması! Maaşınızdan yüzde 32 kesinti yapılabilir

25 Eylül 2024 11:08 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:15

Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenlerin maaşlarında bir önceki yıla göre yüzde 32’lik gerileme yaşanacak. Enflasyon rakamlarındaki düşüşle 35 bin TL olarak görülen emekli maaşı 26 bin TL’ye kadar gerileyecek. Milyonlarca emekli ve emekli adayı maaş zamları arasındaki farkın giderilmesi için gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevirdi. İki tarih arasında ortaya çıkan yüzde 32’lik farkın giderilmesi için telafi çalışması başladı.

Bakan Şimşek enflasyon için 2025'e işaret etti! "Güçlü bir şekilde düşecek"

Bakan Şimşek enflasyon için 2025'e işaret etti! "Güçlü bir şekilde düşecek"

Merkez Bankası’nın enflasyon​ tahminine göre, 2024​ yılın için yüzde 38 olarak açıklandı. 2025​ yılında enflasyonun hızla düşmesi beklenirken bu yıl için enflasyonun yüzde 20’nin altına kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Orta Vadeli Program’da ise 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 41,5, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme hızı ise yüzde 3,5 olarak güncellendi. 2024-2025 yılları arasında ortaya yüzde 30-35 arasında bir maaş zammı farkı ortaya çıkıyor.

İKİ YIL ARASINDA 8 BİN 500 TL FARK OLACAK

Enflasyon ve büyüme hızı Orta Vadeli Program’a göre gerçekleşirse emeklilik​ dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 32 fark oluşacak. E-Devlet sisteminde 35 bin TL olarak görülen kişi dilekçesini 2024 yılı içinde verirse bu aylığı alabilecek.

Aynı kişi dilekçesini 2025 yılında verirse emekli aylığı 26.515 TL’ye düşecek. Maaşlarında düşüş yaşanmasını istemeyen emekli adaylar emeklilik tarihlerini öne çekti. Bu şekilde sadece yeni emekli olacak olanlar değil, halihazırda emekli aylığı alanların da maaşları düşecek.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Habertürk’ün haberine göre emekli olmak isteyen ancak bu hayalini erteleyenler emekli olmak için harekete geçti. Alınan bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın farkı giderme yönünde çalışma başlattı.

Emekliliğe hak kazanıp da çalışmaya devam edenlerin aylıklarında düşüşü önleyecek düzenleme yapılması ağır basıyor. Öte yandan emekliliğe hak kazanmış kişi dilekçeyi hangi yıl verirse versin emekli aylığı düşüşünden etkilenmeyecek bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor. Düzenlemelerin herkesi kapsayacak şekilde yapılmasına sıcak bakılmıyor.

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ DE TELAFİ İSTİYOR

İşçi sendikaları ise herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde emeklilik dilekçelerini 2024 yılında (kamu işçileri için 14 Ocak 2025 tarihinde) vermeleri çağrısında bulunuyorlar.

Dilekçe tarihine göre ortaya çıkacak emekli aylığındaki düşüşten etkilenmek istemeyen yüz binlerce kişinin aynı anda emekli olması Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) emekli aylığı ödeme yükünü artıracak. Emekliye ayrılacak kişilerin bir kısmının çalışmayı tümüyle bırakacak olması prim gelirleri düşecek.