Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için kritik hesaplama!

18 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren emekli maaşı çalışmalarında gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Ocak ayında emeklilere yapılan artış %16 seviyelerinde kalırken Temmuz ayında ise beklenti giderek arttı. Enflasyonda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle emeklilerde seyyanen zam algısı oluştu. Ocak ayında yapılan artışla beraber en düşük emekli aylığı 20 bin lira seviyesine çekilirken yeni zam dönemi için hesaplamalar yapılıyor. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında açıklanan verilere göre emekliler şimdiden %14,64 oranında zam almayı hak etti. Özellikle Nisan ayında enflasyonun yüksek gelmesinin ardından emekliler hesaplamalara başladı. 4A, 4B, 4C emeklileri için yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı için ortaya çıkan oran…
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilere Temmuz ayında seyyanen veya ek zamma yönelik bir çalışma bulunmuyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Emekli, memur veya asgari ücrete ara zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş köşesinde yer verdiği yazıda seyyanen zammı sadece emekli olanların değil, çalışmakta olan, milyonlarca emekli adayı memurların, kadro açılması bekleyen öğretmenler ve kamuda çalışmak isteyen yüz binlerce genci de alakadar ettiğini vurguladı.
Görevdeki memur ile emekli arasındaki bağın koptuğuna dikkat çeken Karakaş “ Bu durum sadece emekliyi değil, kamuya girmek için gün sayan gençleri de vuruyor. Zira maaşı kuş kadar kalacak olan memur, koltuğuna tabiri caizse "demir atıyor". Emekli olamayanın yerine genç nefer giremiyor.” ifadelerini kullandı.
TÜİK tarafından açıklanan son 4 aylık verilere göre emekliler şimdiden %14,64 oranında zammı hak etti. Emeklilerin alacağı kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda netlik kazanacak. Mayıs ayı tahminlerine göre TÜFE’nin %1,42 olması beklenirken 5 aylık enflasyon ise %16.27’ye ulaşacak. 4A ve 4B emeklilerinin zam oranın %17-19 arasında olması bekleniyor. Bu zam oranına göre en düşük emekli aylığı 20 bin lira olurken ek bir düzenleme yapılmadığı durumda Temmuz’da en alt sınırın 3 bin 600 lira civarında yükselerek 23-24 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber emeklilerin alacağı kesin zam oranı belli olacak.
Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları beklentilerine göre ilk 6 ayda toplam enflasyonun %17-19 arasında olması bekleniyor. Emekliler ise enflasyona göre artış alacağından bu aralıkta bir artış maaşlara yansıtılacak.
Örneğin 22 bin lira maaş alan bir emekliye %18 zam yapılması durumunda maaşı yaklaşık 4 bin lira artacak ve 26 bin liraya ulaşacak.
21 bin lira alan emekliye bu oranda zam yapılması durumunda maaşı 3 bin 780 lira artacak ve 24 bin 780 liraya ulaşacak.
23 bin lira alan emeklinin aylığı yüzde 18 artması halinde ise Temmuz’da maaşı 27 bin 140 lira olacak. Maaş tutarına göre hesaplamalra aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NOT: HESAPLAMALAR BEKLENTİYE GÖRE YAPILMIŞTIR. KESİN ZAM ORANLARI TEMMUZ AYININ İLK HAFTASINDA BELLİ OLACAK.