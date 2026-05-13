Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için kritik hesaplama!

Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden zamlanıyor. TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber emeklilerin şimdiden hak ettiği 4 aylık zam oranı belli olmuştu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise seyyanen zamma odaklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş seyyanen zamla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ve haziran ayında açıklanacak iki aylık enflasyonla beraber hem memurların hem de emeklilerin alacağı zam oranı netlik kazanacak. Beklentiye göre hesaplamalar yapılırken memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre maaşlarına artış alacak. Peki Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları 2026 ne kadar zamlanacak? İşte, Temmuz emekli maaş zammı için yapılan kritik hesaplama…

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 11:39

18 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren çalışmalarında gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Ocak ayında emeklilere yapılan artış %16 seviyelerinde kalırken Temmuz ayında ise beklenti giderek arttı. Enflasyonda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle emeklilerde seyyanen zam algısı oluştu. Ocak ayında yapılan artışla beraber en düşük emekli aylığı 20 bin lira seviyesine çekilirken yeni zam dönemi için hesaplamalar yapılıyor. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında açıklanan verilere göre emekliler şimdiden %14,64 oranında zam almayı hak etti. Özellikle Nisan ayında enflasyonun yüksek gelmesinin ardından emekliler hesaplamalara başladı. 4A, 4B, 4C emeklileri için yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı için ortaya çıkan oran…

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'de 18 milyon emekliyi ilgilendiren emekli maaşı zamları için çalışmalar devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konudaki durumu ve olası zam oranları hakkında bilgiler paylaşılıyor.
Temmuz ayında emeklilere seyyanen veya ek zamma yönelik resmi bir çalışma bulunmuyor ve bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon verilerine göre emekliler şimdiden %14,64 oranında zam almayı hak etmiş durumda.
Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesin zam oranının netleşeceği ve %17-19 arasında olması beklendiği ifade ediliyor.
Bu oranlara göre en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23-24 bin lira seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, seyyanen zammın sadece emeklileri değil, memurları ve gençleri de ilgilendirdiğini vurguluyor.
2026 EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilere Temmuz ayında seyyanen veya ek zamma yönelik bir çalışma bulunmuyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Emekli, memur veya asgari ücrete ara zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş köşesinde yer verdiği yazıda seyyanen zammı sadece emekli olanların değil, çalışmakta olan, milyonlarca emekli adayı memurların, kadro açılması bekleyen öğretmenler ve kamuda çalışmak isteyen yüz binlerce genci de alakadar ettiğini vurguladı.

Görevdeki memur ile emekli arasındaki bağın koptuğuna dikkat çeken Karakaş “ Bu durum sadece emekliyi değil, kamuya girmek için gün sayan gençleri de vuruyor. Zira maaşı kuş kadar kalacak olan memur, koltuğuna tabiri caizse "demir atıyor". Emekli olamayanın yerine genç nefer giremiyor.” ifadelerini kullandı.

SSK, BAĞ-KUR, MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI 2026 KADAR OLACAK?

tarafından açıklanan son 4 aylık verilere göre emekliler şimdiden %14,64 oranında zammı hak etti. Emeklilerin alacağı kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda netlik kazanacak. Mayıs ayı tahminlerine göre TÜFE’nin %1,42 olması beklenirken 5 aylık enflasyon ise %16.27’ye ulaşacak. 4A ve 4B emeklilerinin zam oranın %17-19 arasında olması bekleniyor. Bu zam oranına göre en düşük emekli aylığı 20 bin lira olurken ek bir düzenleme yapılmadığı durumda Temmuz’da en alt sınırın 3 bin 600 lira civarında yükselerek 23-24 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI YAPILDI

6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber emeklilerin alacağı kesin zam oranı belli olacak.

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları beklentilerine göre ilk 6 ayda toplam enflasyonun %17-19 arasında olması bekleniyor. Emekliler ise enflasyona göre artış alacağından bu aralıkta bir artış maaşlara yansıtılacak.

Örneğin 22 bin lira maaş alan bir emekliye %18 zam yapılması durumunda maaşı yaklaşık 4 bin lira artacak ve 26 bin liraya ulaşacak.

21 bin lira alan emekliye bu oranda zam yapılması durumunda maaşı 3 bin 780 lira artacak ve 24 bin 780 liraya ulaşacak.

23 bin lira alan emeklinin aylığı yüzde 18 artması halinde ise Temmuz’da maaşı 27 bin 140 lira olacak. Maaş tutarına göre hesaplamalra aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NOT: HESAPLAMALAR BEKLENTİYE GÖRE YAPILMIŞTIR. KESİN ZAM ORANLARI TEMMUZ AYININ İLK HAFTASINDA BELLİ OLACAK.

