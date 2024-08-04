Emekli maaşlarında 2025’te yüzde 30 düşüş! Emeklilik dilekçesi verdiğiniz tarihe dikkat

04 Ağustos 2024 11:45 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 11:46

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En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de! Fark ödemesi için tarih verildi: İşte emekliye maaş farkı tablosu

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de! Fark ödemesi için tarih verildi: İşte emekliye maaş farkı tablosu

Yeni emekli olacakları bekleyen tehlike gün yüzüne çıktı. Yüzde 30 düşük maaş ihtimali emekliyi korkuttu. Emeklilik dilekçesini 2025’te verenlere yeni maaş hesabı yapıldı. Enflasyon rakamlarındaki fark nedeniyle iki farklı yılda emekli olanlar arasında yüzde 30-35’e yakın zam farkı olacak. İşte yıllara göre azalan emekli maaşı zam oranları.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 2025'TE VERECEKLER DİKKAT

2025 yılında emekli olacaklar için kritik bir hesaplama paylaşıldı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, emekli olmak için dilekçesini 2025’te verenlere 2024 TÜFE yüzde 100’ü ile milli gelirdeki artışın yüzde 30’u oranında zam uygulanacak.

SSK ve BAĞ – KUR emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

2024 yılının temmuz – aralık döneminde emeklilik dilekçesi verenler ocak ve temmuz aylarında senelik yüzde 86,16’ya ulaşan bu maaş zamlarından alacak.

Dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenler ise bu sene emekli maaşlarına uygulanan zamları alamayacak.

Onlara 2024 senesindeki TÜFE yüzde 100’ü ile milli gelirdeki artışın yüzde 30’u oranında zam verilecek.

Böylece 1 Ocak 2025 tarihinde dilekçe verenlerin aylıklarına yüzde 86 yerine yüzde 39,20 – yüzde 44,72 arasında bir oran yapılacak.

Enflasyon farkı nedeniyle 2024 ve 2025 yıllarında emekli olanlar arasında yüzde 30-35’e yakın zam farkı olacak.

EMEKLİLİK MAAŞINDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ İDDİASI

Binlerce emekli vatandaş 2025 yılında yaşanacak yüzde 30 düşüş hakkında kara kara düşünmeye başladı.

Enflasyon Merkez'in yüzde 38 beklentisine paralel şekillenirse bu fark yüzde 35 olacak.

Eğer yüzde 45 enflasyon görülürse emekli aylıklarında 2024-2025 farkı yüzde 30 olarak şekillenecek.

Aynı şekilde 2026 veya 2027 yılında emekli olanlar için de benzer bir kayıp bekleniyor.

Yani yıllara göre oransal fark ise değişmese de sonraki yıllarda artışlar 2025 yılında düşmüş olan tutara yapılacak.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Bu kaybın etkisini düşürmek için birkaç yıl boyunca enflasyonun yeniden 2021 - 2024 arasında olduğu gibi yüksek seyretmesi gerekiyor.

Böylece tam telafi olmazsa bile 2025’teki farkın aylığa etkisi azalıyor.

Emekli aylığı tutarı açısından dilekçenin verileceği uygun tarih emekliler tarafından sorgulanmaya başladı.

Eğer emekli maaşınız düşükse ve şu an çalıştığınız işyerinde yüksek ücretle çalışıyorsanız, emekli olduğunuzda bu ücretle çalışma imkanınız yoksa emekli olmak şu dönemde dezavantaj olabilir.

Ancak emekli olduktan sonra benzer ücretle çalışma imkanınız varsa 2024 iyi bir fırsat olabilir.

Emeklilik dilekçesini Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında vermiş olan herkesin emekli maaşlarına yıllık yüzde 86,16 oranındaki artış uygulanacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan milyonlarca emekli gözünü ek zam farkının yatacağı tarihe çevrildi.

Emekli aylık farkları 7 Ağustos’ta hesaplara geçecek. Yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkı, 7 Ağustos'ta yatacak.