Emekli maaşlarında 4 farklı tablo! Zamlı promosyon ödemesi almanın yolu belli oldu

10 Haziran 2024 12:46 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:07

Temmuz ayında 16 milyon emekliyle beraber dul ve yetim maaşı alanların da cebine girecek para değişecek. Şimdiden maaş hesapları yapılırken promosyon ödemeleri de yükselecek. Kim ne kadar promosyon zammı alacak?

4 FARKLI MAAŞ DİLİMİNE GÖRE ALINIYOR

Bankalar promosyon ödemelerini SGK’nın belirlediği 4 farklı maaş dilimine göre ödüyor. 2024 nisan ayında maaş dilimleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' olarak 4 dilime ayrıldı. Emekliler bu promosyon tutarlarına göre ödeme alabiliyor.

TEMMUZDA MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Haziran ayında açıklanan TÜFE verileri ile beraber 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylelikle 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu. Bu hesaba göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 22,72 oranında zam alacak. Memurlar için 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 17,22 olarak açıklandı.

Açıklanan veriler ve Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre temmuzda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı yüzde 25 olacak.

Memur emeklileri için bu zam oranının yüzde 20 olması bekleniyor. Bu zamların hayata geçmesi halinde emekli dul ve yetim aylıkları da bir üst maaş dilimine girerek daha yüksek promosyon ödemesi alabilecek.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NASIL DEĞİŞECEK?

Takvim'de yer alan habere göre, kök aylığı 13 bin TL olan bir SSK emeklisi güncel rakamlara göre, 10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyor. Buna karşılık 8 bin TL promosyon ödemesi almaya hak kazanabiliyor. Mevcut kampanyalara ve seçilen bankaya göre alınabilecek tutar 13 bin liraya kadar çıkıyor.

Bu emeklinin temmuz yapılan zamla maaşının 15 bin TL’ye çıkması halinde '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen banka promosyonu alabilecek. Buna göre en az 10 bin lira, en çok da mevcut kampanyalara göre 15 bin 500 lira promosyon yolu açılacak.

Temmuz zammıyla bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanabilecek olan emekliler, şimdi hareket etmek yerine önümüzdeki ayı bekleyebilir.

Promosyon tutarını güncellemiş olan emekliler için de fırsat kaçmış değil. Bu emekliler de kalan sürenin tutarını bankasına iade ederek ya aynı bankadan ya da başka bankadan promosyonunun artırılmasını isteyebilecek.