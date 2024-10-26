Emekli, memur maaşı ve asgari ücret zammı için son sözü söyledi! "Beklenti içinde olmayın, hayal kırıklığı yaşayacaksınız"

26 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:21

Memur ve emekli maaşları ile asgari ücret 2025 yılının başında zamlanacak. Rakamlar için bekleyiş devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik açıklamalar geldi. Ocak ayı maaş zamlarını hesaplayan uzman, "Türkiye'de şimdi insanlar çok beklenti içindeler ama bir de bir umutsuzluk var" diyerek yeni yılda gelmesi muhtemel zam oranlarını paylaştı.

Bu yıl emekli olmayan memurların da maaşı kesilecek! Özgür Erdursun 2025 yılı için uyardı: Bağkur 7200 beklentisi hayal mi oluyor?

Bu yıl emekli olmayan memurların da maaşı kesilecek! Özgür Erdursun 2025 yılı için uyardı: Bağkur 7200 beklentisi hayal mi oluyor?

Çalışanlar ve emekliler ödenecek maaş tutarları için yeni yıl zammını bekliyor. Temmuz ayında emekli ve memur zam alırken asgari ücret için beklenen zam müjdesi gelmemişti. Dar gelirli olan asgari ücretlilerin gözü de ocak zammına çevrildi. Enflasyona yenilen en düşük emekli maaşında da beklentiler yükselirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan "Hayal kırıklığı yaşayacaksınız" uyarısı geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir bütçesi var. Geliri var, gideri var, ödemeleri var, iç borcu var, dış borcu var. Bu gelirin ne şekilde nerelere harcandığı konusunda da kafalarda çok da soru işareti var. Bu gelirler hangi giderlere hangi kalem giderlere ne şekilde harcanıyor diye baktığımız zaman Türkiye'de para el değiştiriyor. Yatırımcı başka ülkeleri aramaya başladı. Bırakın yatırımcıları artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları bile başka ülkelerden artık ev almaya başladılar ve milyarlarca liralık milyarlarca dolar dışarıya çıkış var.

Şu anda insanlar gelecekle ilgili kaygılar yaşıyorlar. Kriz var, kamu harcamalarını kısmak lazım denildiği zaman, kamu harcamaları denildiğinde akla memura verilen aylık, emekliye verilen aylık, bunlar geliyor.

TÜİK bir enflasyon​ açıklayacak. O enflasyon oranında artışlar yapılacak. Daha düşük artışlar yapılacak. En düşük 12.500 lira emekli aylığı alanların üzerinden de konuya bakmayıp biraz daha geniş çerçeveden baksak bugün 30.000 lira 40.000 lirayla çalışsa kişiler geçimini artık sağlayamayacak duruma geldi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAKSINIZ

Türkiye'de ortalama ücret 25.000 lira 100.000 liraya da çalışan var 200.000 liraya da çalışan var 50.000 liraya da çalışan var ama ortalama ücret şu anda 25.000 TL. Ortalama emekli aylığı 15.000 lira. Gelinen noktada 2025 yılında da bu kesim bekliyor. Yani Ocak ayı geldiğinde ne olacak? Aylardır Ocak ayı geldiğinde ne olacağını her ay enflasyon açıklandığında anlatmaya çalışıyorum.

Çok beklenti içinde olmayın, hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Ocak ayı geldiğinde memura yüzde 10, memur emeklisine yüzde 10, SSK

emeklisine yüzde 15, Bağkur emeklisine yüzde 15, en düşük emekli aylığına tamamlanan aylığa büyük ihtimalle yüzde 20, asgari ücrete yüzde 25 bilemediğiniz yüzde 30 verilecek.

ASGARİ ÜCRET 22 BİN LİRADAN FAZLA OLMAYACAK

Asgari ücretin ben maksimum 22.000 liralardan verileceğini düşünüyorum. Daha iyisini göremiyorum. Bunlar benim kendi fikirlerim değil, böyle olsun fikri değil. Hükümet böyle uygulayacak. Türkiye'de sendikalar var. Bununla ilgili hamle yapması gereken sendikalar var ama sendikalar zaten benim üyem olan çalışanlar sendikalı daha yüksek aylıklar alıyorlar diyor. O yüzden topa girmiyor. Türkiye'de şimdi insanlar çok aşrı derece beklenti içindeler ama bir de bir umutsuzluk var.