Emekli ödemelerinde yeni gelişme! Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verildi

31 May 2024 09:34 - Güncelleme : 31 May 2024 10:08

SGK uzmanı tek tek hesapladı: Memur ve emeklide başka bir alternatif yok

SGK uzmanı tek tek hesapladı: Memur ve emeklide başka bir alternatif yok

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyeleri ile maaşların ödeme takvimi konusunda erken beklentiler vardı. Milyonlarca emekli bayrama hazırlık için ödemelerin öne çekilmesini talep ederken, hükümet tarafında bayram öncesi hazırlık yapıldığı haberleri gelmişti.

Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacağını merak ederken paraların hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili yeni bir gelişme oldu.

Sayıları 16 milyonu geçen emeklinin ödemelerinin bayram önü hesaplara geçeceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödemesinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını söylemişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YENİ TARİH VERİLDİ

2024 yılı Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Emekli ikramiyesinin bayramdan hemen önce 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyordu. Ancak Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, çalışmanın yetişmesi halinde 3-7 Haziran tarihleri arasında da ikramiye ödemeleri yapılabileceği belirtiliyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 3 BİN LİRAYA ÇIKARILMIŞTI

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri yüzde 50 artış yapılarak 3 bin liraya yükseltilmiş, ikramiyenin ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmişti. Yılın ikinci ikramiyesi de Kurban Bayramı öncesinde ödenecek.

ÖDEMELER STATÜYE GÖRE YAPILACAK

Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak. Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak. Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiye de hesaplara yatırılacak.

DUL VE YETİMLERDE ÖDEME FARKLI OLACAK

İkramiye ödemelerinden dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hisseleri oranında ödeme alacak. Yüzde 75 oranında maaş alana 2 bin 250 TL, yüzde 50 oranında maaş alana 1.500 TL, yüzde 25 oranında maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak. Aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı olan kişilere de iş göremezlik geliri derecesine göre ikramiye ödemesi yapılacak. İki dosyadan maaş alan kişiler ise en yüksek dosyalarına göre ikramiye ödemesi alacak.

Kendi maaşı olan ve vefat eden eşinden yüzde 50 oranında emekli maaşı alan kişi 3 bin TL ikramiye ödemesi almaya hak kazanacak. Aynı zamanda EYT başvurusu yapacak kişilerin de emekli ikramiyesinden faydalanabilmesi için en geç 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 1 Haziran tarihi itibarıyla başvuru yapanlar önümüzdeki sene ikramiye almaya hak kazanacak.