Emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026? Bu yıl alınacak maaşların zam oranı belli oldu

Milyonlarca kişinin gündeminde olan emekli maaş zamlarında oran belli oldu. Buna göre emekli öğretmen maaşı da değişiyor. Bu senenin ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü.

EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2026?

2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI 2026

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)

Temmuz–Aralık 2025: 76.659 TL

Ocak–Haziran 2026: 94.384 TL

MEMUR (Üniversite Mezunu)

Temmuz–Aralık 2025: 52.617 TL

Ocak–Haziran 2026: 64.397 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

Temmuz–Aralık 2025: 67.766 TL

Ocak–Haziran 2026: 81.219 TL

ÖĞRETMEN

Temmuz–Aralık 2025: 61.146 TL

Ocak–Haziran 2026: 73.368 TL

BAŞKOMİSER

Temmuz–Aralık 2025: 74.490 TL

Ocak–Haziran 2026: 89.214 TL

POLİS MEMURU

Temmuz–Aralık 2025: 68.084 TL

Ocak–Haziran 2026: 81.617 TL

UZMAN DOKTOR

Temmuz–Aralık 2025: 126.119 TL

Ocak–Haziran 2026: 150.426 TL

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)

Temmuz–Aralık 2025: 61.759 TL

Ocak–Haziran 2026: 74.770 TL

MÜHENDİS

Temmuz–Aralık 2025: 78.200 TL

Ocak–Haziran 2026: 96.211 TL

TEKNİSYEN (Lise Mezunu)

Temmuz–Aralık 2025: 54.547 TL

Ocak–Haziran 2026: 66.870 TL

PROFESÖR

Temmuz–Aralık 2025: 111.348 TL

Ocak–Haziran 2026: 135.089 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Temmuz–Aralık 2025: 73.792 TL

Ocak–Haziran 2026: 90.568 TL

VAİZ

Temmuz–Aralık 2025: 63.916 TL

Ocak–Haziran 2026: 76.653 TL

AVUKAT

Temmuz–Aralık 2025: 73.515 TL

Ocak–Haziran 2026: 90.000 TL