Ekonomi
Editor
 Sumru Tarhan

Emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026? Bu yıl alınacak maaşların zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Binlerce öğretmen ise emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu araştırmasına başladı. Bugün TÜİK tarafından enflasyon rakamları duyuruldu.

Emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026? Bu yıl alınacak maaşların zam oranı belli oldu
Haber Merkezi
05.01.2026
05.01.2026
Milyonlarca kişinin gündeminde olan emekli maaş zamlarında oran belli oldu. Buna göre emekli öğretmen maaşı da değişiyor. Bu senenin ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü.

EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2026?

2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.

Emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026? Bu yıl alınacak maaşların zam oranı belli oldu

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI 2026

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)
Temmuz–Aralık 2025: 76.659 TL
Ocak–Haziran 2026: 94.384 TL

MEMUR (Üniversite Mezunu)
Temmuz–Aralık 2025: 52.617 TL
Ocak–Haziran 2026: 64.397 TL

UZMAN ÖĞRETMEN
Temmuz–Aralık 2025: 67.766 TL
Ocak–Haziran 2026: 81.219 TL

ÖĞRETMEN
Temmuz–Aralık 2025: 61.146 TL
Ocak–Haziran 2026: 73.368 TL

BAŞKOMİSER
Temmuz–Aralık 2025: 74.490 TL
Ocak–Haziran 2026: 89.214 TL

Emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026? Bu yıl alınacak maaşların zam oranı belli oldu

POLİS MEMURU
Temmuz–Aralık 2025: 68.084 TL
Ocak–Haziran 2026: 81.617 TL

UZMAN DOKTOR
Temmuz–Aralık 2025: 126.119 TL
Ocak–Haziran 2026: 150.426 TL

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)
Temmuz–Aralık 2025: 61.759 TL
Ocak–Haziran 2026: 74.770 TL

MÜHENDİS
Temmuz–Aralık 2025: 78.200 TL
Ocak–Haziran 2026: 96.211 TL

TEKNİSYEN (Lise Mezunu)
Temmuz–Aralık 2025: 54.547 TL
Ocak–Haziran 2026: 66.870 TL

PROFESÖR
Temmuz–Aralık 2025: 111.348 TL
Ocak–Haziran 2026: 135.089 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Temmuz–Aralık 2025: 73.792 TL
Ocak–Haziran 2026: 90.568 TL

VAİZ
Temmuz–Aralık 2025: 63.916 TL
Ocak–Haziran 2026: 76.653 TL

AVUKAT
Temmuz–Aralık 2025: 73.515 TL
Ocak–Haziran 2026: 90.000 TL

#Ekonomi
