Emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026? Bu yıl alınacak maaşların zam oranı belli oldu

Milyonlarca kişinin gündeminde olan emekli maaş zamlarında oran belli oldu. Buna göre emekli öğretmen maaşı da değişiyor. Bu senenin ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü.
2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)
Temmuz–Aralık 2025: 76.659 TL
Ocak–Haziran 2026: 94.384 TL
MEMUR (Üniversite Mezunu)
Temmuz–Aralık 2025: 52.617 TL
Ocak–Haziran 2026: 64.397 TL
UZMAN ÖĞRETMEN
Temmuz–Aralık 2025: 67.766 TL
Ocak–Haziran 2026: 81.219 TL
ÖĞRETMEN
Temmuz–Aralık 2025: 61.146 TL
Ocak–Haziran 2026: 73.368 TL
BAŞKOMİSER
Temmuz–Aralık 2025: 74.490 TL
Ocak–Haziran 2026: 89.214 TL
POLİS MEMURU
Temmuz–Aralık 2025: 68.084 TL
Ocak–Haziran 2026: 81.617 TL
UZMAN DOKTOR
Temmuz–Aralık 2025: 126.119 TL
Ocak–Haziran 2026: 150.426 TL
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)
Temmuz–Aralık 2025: 61.759 TL
Ocak–Haziran 2026: 74.770 TL
MÜHENDİS
Temmuz–Aralık 2025: 78.200 TL
Ocak–Haziran 2026: 96.211 TL
TEKNİSYEN (Lise Mezunu)
Temmuz–Aralık 2025: 54.547 TL
Ocak–Haziran 2026: 66.870 TL
PROFESÖR
Temmuz–Aralık 2025: 111.348 TL
Ocak–Haziran 2026: 135.089 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Temmuz–Aralık 2025: 73.792 TL
Ocak–Haziran 2026: 90.568 TL
VAİZ
Temmuz–Aralık 2025: 63.916 TL
Ocak–Haziran 2026: 76.653 TL
AVUKAT
Temmuz–Aralık 2025: 73.515 TL
Ocak–Haziran 2026: 90.000 TL