Emekli öğretmenlerin börekleri öğrencilere burs oluyor

24 Haziran 2024 12:02 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:04

Yılların birikimi ve tecrübesiyle sadece eğitim alanında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de rol oynayan emekli öğretmenler kendi elleriyle hazırladıkları saç böreklerini satmak için çalışıyor.

Kırşehir'de en eski alışveriş merkezi Ahi Çarşısı yanındaki Kadın Emek Pazarı'nda faaliyet gösteren emekli öğretmenler gelirleri öğrencilere burs olarak aktarıyor.

TECRÜBE EĞİTİMLİ ELLERDE

Öğretmenler adına konuşan Yardımsevenler Dernek Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu; projenin amacının ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek olduğunu söyledi. Büyüksaraçoğlu açıklamasında; "Kadın Emek Pazarı'nda 15 yıldır gönüllü olarak çalışmalar yürütüyoruz. Çoğunluğu öğretmenlerden oluşan grubumuz hem şehrin saç böreğini tanıtıyor hem de elde ettiği gelir ile üniversite öğrencilerine burs imkanı sunuyor. Aylık 750 lira öğrencilerin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

ÜCRETSİZ ÇALIŞIYORLAR

Gönüllü olarak çalışan Fatma Kocaoğlu ise gözleme yaptığını ve gönüllü olarak çalıştığını belirtti. Kadın emek Pazarı'nda öğretmen grubun komşusu olan Fatma Toker ise; "Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Şehirdeki ileri gelen hanımlar ve öğretmenler bu bölgede ücretsiz çalışıyorlar" diye konuştu.

Proje, kısa sürede toplumun geniş kesimlerinden destek gördü. Yerel halk; hem lezzetli saç böreklerinden tatma hem de hayırlı bir işe katkıda bulunma fırsatını değerlendirmek isteyenler için yoğun ilgi gösteriyor. Eğitim hayatına devam etmekte zorlanan birçok öğrenciye umut ışığı olan öğretmenlerin özverili çalışmaları ve toplumun desteği ile her yıl 53 öğrenciye burs veriliyor.