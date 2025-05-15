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 | Bengü Sarıkuş

Emekli olacaklar dikkat! Bu hataları yapanın emekliliği yanar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecinin iyi yönetilmezse çalışma hayatı boyunca yapılan tüm emeklerin boşa gidebileceği konusunda uyardı. Emekli maaşı almak isteyenler ya da Erken Emeklilik bekleyenler bu kurallara uymak zorunda.

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Emekli olacaklar dikkat! Bu hataları yapanın emekliliği yanar
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 10:05

Emekli olacağınız tarih ve hangi statüden emekli olacağınız, ilk sigorta başlangıç tarihinize ve son 2520 gününüzdeki prim ödemelerinize bağlıdır. Emeklilik başvurusu yapmadan önce, prim günlerinizi ve statünüzü doğru bir şekilde kontrol etmek, olası hataları önlemek için önemlidir. Emeklilik için doğru statüden emekli olabilmek adına şartları dikkatlice inceleyip başvurunuzu doğru bir şekilde yapmak önem taşır. Özgür Erdursun bugünkü köşe yazısında emeklilikte hataya düşmemek ve emeklerinizin kaybolmasını önlemek için kritik önerilerde bulundu.

Emeklilik sürecinde işe başlama ta­rihinin çok önemli olduğundan bahseden Özgür Erdursun, ilk sigortalı olunan tarihin emeklilik şartlarını belirlediğini, Son ödenen 2520 gün ise hangi statüden emekli olacağınızı belirlediğini ifade etti.

Emekli olacaklar dikkat! Bu hataları yapanın emekliliği yanar

2006’da tek ça­tı altında birleşen Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilikte 4/a es­ki SSK, 4/b eski Bağ-Kur ve 4/c eski Emek­li Sandığı ayrımıyla devam ettiğini söyleyen Erdursun, "8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olan­lar EYT’lidir ancak 8-9-1999 tarihine ka­dar sigortalı olan herkes EYT’den yararla­namaz." dedi.

SİGORTALI SON 2 BİN 520 GÜN STATÜNÜZÜ BELİRLER

8-9-1999 tarihine kadar sigorta başlan­gıcı olan ve SSK’da 5000-5975, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayarak EYT’den yarar­lanarak emekli olabileceğini vurgulayan Erdursun, "Prim gün sayısı az olan kişiler SSK’dan 3600 günle, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından 5400 gün­le emekli olacaklar ise bu durumda olan ki­şiler için EYT’nin bir önemi yoktur. Ayrıca son 2 bin 520 güne dik­kat etmeyenler bu işten çı­rak çıkarlar." dedi.

Emekli olacaklar dikkat! Bu hataları yapanın emekliliği yanar

YURTDIŞI BORÇLANMASI OLANLAR DİKKAT!

EYT’li olup eksik gün sayısını 1 gün dahi yurtdışı borçlanması ile tamamlayanlar, emeklilik müracaatında bulunduklarında yurtdışında çalışmıyor, sosyal yardım ya da işsizlik maaşı almıyor olmaları gerektiğine dikkat çeken Erdursun, bu kişilerin emeklilik sonrası yurtdışında çalışma ya da işsizlik maaşı alma durumu olursa ve bu bilgiyi SGK ile paylaşmazsa emekli aylıklarını yasal faizi ile iade etmek zorunda kalacakları konusunda uyardı.

Emekli olacaklar dikkat! Bu hataları yapanın emekliliği yanar

EMEKLİ OLAMAYABİLİRSİNİZ

Yurtdışında bulunup 1/10/2008 son­rasında yasal hakkı olmadan yurtdışında iken isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin emeklilik esnasında bu günlerinin silineceğini ifade eden Erdursun, ödenen primlerin son 10 yıl içinde kalan kıs­mı kendisine yasal faiz uygulanmadan iade edilip bu kişilerin emekli olamayabileceğinden bahsetti.

"Ortağı olduğu şirkette sigortalı olanlar, Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi de­ğiller ise sorun yaşamazlar ancak yönetim kurulu üyesi olup sigortalı olanlar ile limi­ted şirketinde sigortalı olup aynı zamanda ortak olanlar emeklilik günleri geldiğinde kötü bir sürprizle karşı karşıya kalırlar." diyerek emekli olacak vatandaşı uyaran Erdursun, emeklilik sürecinde hizmet dökümünü kontrol etmeden, gün çakışması olanların emeklilik sürecinde kö­tü sürprizlerle karşılaşacağını söyledi.

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#erken emeklilik
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#Emeklilik Şartları
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