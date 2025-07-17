Emekli olacaklar dikkat! Özgür Erdursun’dan kritik uyarı: Yüzde 10 daha az emekli maaşı alabilirsiniz

Emekliliğe hak kazanan milyonlarca vatandaş için zamanlama büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, emeklilik başvurusunu 2025 yılı içerisinde yapmayanlar ciddi gelir kaybıyla karşı karşıya kalabilir.

Başvurusunu 2026 yılına erteleyen emekli adaylarının maaşları, ömür boyu yüzde 5 ila 10 oranında daha düşük bağlanacak. Uzmanlara göre bu fark, yüksek enflasyon dönemlerinde çok daha büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. Geçtiğimiz yıl başvurusunu geciktiren bazı kişiler maaşlarının yüzde 30-35’ini kaybetmişti.

“BAŞVURU TARİHİ KADERİNİZİ BELİRLEYEBİLİR”

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emeklilik dilekçesinin zamanında verilmemesi halinde ciddi mali kayıpların yaşanabileceğini vurguladı. Erdursun, "Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor!” dedi.

Ayrıca emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etmek isteyenlerin planlarını bu tabloya göre yapmaları gerektiğine dikkat çekti: “Doğru zamanı seçmek çok önemli. Brüt maaşa göre bu zararı telafi etmek bazıları için 5 ila 10 yıl sürebilir.”

ZAMANINDA BAŞVURU HAYATİ ÖNEMDE

SGK’nın hesaplama sistemine göre, dilekçenin verildiği tarihteki veriler maaşın bağlanmasında esas alınıyor. Bu nedenle başvurunun yıl sonunda değil, daha erken yapılması tavsiye ediliyor.

https://x.com/ozgurerdursun/status/1945782153918206139