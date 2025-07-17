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 | İrem Çınar

Emekli olacaklar dikkat! Özgür Erdursun’dan kritik uyarı: Yüzde 10 daha az emekli maaşı alabilirsiniz

SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilik başvurusunu 2025 yılı bitmeden yapmayanların, ilerleyen yıllarda yüzde 10’a varan maaş kaybıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 13:50

Emekliliğe hak kazanan milyonlarca vatandaş için zamanlama büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu () mevzuatına göre, başvurusunu 2025 yılı içerisinde yapmayanlar ciddi gelir kaybıyla karşı karşıya kalabilir.

Başvurusunu 2026 yılına erteleyen emekli adaylarının maaşları, ömür boyu yüzde 5 ila 10 oranında daha düşük bağlanacak. Uzmanlara göre bu fark, yüksek dönemlerinde çok daha büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. Geçtiğimiz yıl başvurusunu geciktiren bazı kişiler maaşlarının yüzde 30-35’ini kaybetmişti.

Emekli olacaklar dikkat! Özgür Erdursun’dan kritik uyarı: Yüzde 10 daha az emekli maaşı alabilirsiniz

“BAŞVURU TARİHİ KADERİNİZİ BELİRLEYEBİLİR”

SGK Uzmanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emeklilik dilekçesinin zamanında verilmemesi halinde ciddi mali kayıpların yaşanabileceğini vurguladı. Erdursun, "Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor!dedi.

Ayrıca emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etmek isteyenlerin planlarını bu tabloya göre yapmaları gerektiğine dikkat çekti: “Doğru zamanı seçmek çok önemli. Brüt maaşa göre bu zararı telafi etmek bazıları için 5 ila 10 yıl sürebilir.”

Emekli olacaklar dikkat! Özgür Erdursun’dan kritik uyarı: Yüzde 10 daha az emekli maaşı alabilirsiniz

ZAMANINDA BAŞVURU HAYATİ ÖNEMDE

SGK’nın hesaplama sistemine göre, dilekçenin verildiği tarihteki veriler maaşın bağlanmasında esas alınıyor. Bu nedenle başvurunun yıl sonunda değil, daha erken yapılması tavsiye ediliyor.

https://x.com/ozgurerdursun/status/1945782153918206139

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#Ekonomi
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