Emekli olana çifte maaş! Tamamlayıcı emeklilik sistemine farklı 3 destek! İşte tüm detaylar

27 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:43

Emekli promosyonu için yarış kızıştı! Parayı en fazla yatıran banka belli oldu

Emekli promosyonu için yarış kızıştı! Parayı en fazla yatıran banka belli oldu

Hükümet milyonların ilgilendiren yeni bir emeklilik düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Detayları merakla beklenen yeni düzenlemede tamamlayıcı emeklilik dikkat çekiyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi emeklilikte oluşacak gelir kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor. Sistem kapsamında çalışan emeklilik dönemlerinde çift maaş alma hakkına sahip olabilecek. İşte tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili tüm detaylar…

İSTEYENE MAAŞ İSTEYENE TOPLU PARA

Ekonomi yönetiminin uygulamaya koyduğu ekonomiye yönelik hedefleri ve politikaları kapsayan Orta Vadeli Program içinde yer alan Tamamlayıcı emeklilik sisteminin bu yıl uygulanması bekleniyor. TES uygulamasına tabii olanlar emekli maaşlarının dışın ek bir gelir daha almaya hak kazanacaklar.

Şu an uygulamada olan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sistemine dahil olanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 kesinti yapılıyor. Kesinti sisteme aktarılırken devlette buna destek veriyor.

Takvim'de yer alan habere göre, bu sistemde emekli olmak için sistemde 10 yıl kalmak ve 55 yaşına gelmek gerekiyor. Şartların sağlanması halinde isteğe bağlı olarak kişilere aylık ödeme ya da toplu para şeklinde birikimleri aktarılıyor.

SİSTEME 3 YERDEN DESTEK

Tamamlayıcı model ile Otomatik BES sisteminin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Birikime maaştan gelen yüzde 3’lük kesinti, devlet katkısı ve işverenin sisteme katkısıyla birikim büyüyecek.

İşveren çalışanın SGK primleriyle beraber tamamlayıcı emeklilik sistemi katkını da ödeyecek. İşveren katkısının ne kadar olacağı çalışmaların sonunda belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEYECEK Mİ?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile çalışanlar emeklilik dönemlerinde ek bir gelir daha elde etmiş olacak. Tamamlayıcı emeklilik sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacak. Sadece emekli için ek bir gelir kapısı olacak.

Kıdem tazminatı tamamlayıcı emeklilik sisteminden etkilenemeyecek. Kıdem tazminatı hakkı, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde devam edecek.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?

Şu an da BES’ten emekli olmak isteyenler için yaş şartı 56 olarak uygulanıyor. Masada yer alan formüller arasında bu yaşın 60’a çıkarılması öngörülüyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak. Hazırlanan yasa teklifinin bu tarihten sonra, ancak bu yıl bitmeden önce Meclis'e taşınması planlanıyor.