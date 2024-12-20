Emekli olmak için 2025 yılını beklemeyin! 'Yüzde 30 kayıp olacak'

20 Aralık 2024 07:30 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 08:27

2024 yılında emeklilik müracaatı yapanlar, 2025 ve sonraki yıllarda emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla ücret alacak. Uzman isim Özgür Erdursun'a göre söz konusu fark nedeniyle emeklilik kararını verirken dikkatli olunması gereken önemli hususlar var. İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı ve seyyanen zam ihtimali: Özgür Erdursun net rakam verdi!

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı ve seyyanen zam ihtimali: Özgür Erdursun net rakam verdi!

2024’te emeklilik​ müra­caatında bulunacakların, 2025​ ve son­raki yıllara göre emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacak. Konuyu gündeme taşıyan çalışma hayatı ve emeklilik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik müracaatında bulunmayı düşünen vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İşte Özgür Erdursun'un açıklamalarından detaylar:

2024​'TE EMEKLİ OLMAKLA 2025 YILINDA EMEKLİ OLMAK ARASINDAKİ FARKLAR

Emekli olup SGDP ile çalışacaklar: Emekli olduktan sonra aynı işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile çalışacak kişilerin 2024’te emekli olmaları öneriliyor. Bu kişiler, bu durumda yüzde 30 kayıp yaşanmayacak.

Aynı maaşla başka iş yerinde çalışacaklar: Mevcut işvereni çalışmanıza izin vermiyorsa, başka bir iş yerinde aynı maaşla SGDP ile çalışma şansınız varsa 2024'te emekli olmanız yine avantajlı.

Emekli olup ticarete atılacaklar: Emekli olduktan sonra iş yeri açma veya şirket ortaklığı yapma planı olanlar için 2024’te emeklilik avantajlı. Bu durumda emekli aylığında kesinti olmuyor ve Bağ-Kur primi de ödenmiyor.

Kısa vadede emekli olma planı olanlar: 1-2 yıl içinde emekli olmayı düşünenler için beklemeye gerek yok. 2024’te emekli olarak yüzde 30 kayıptan kurtulabilirsiniz.

EMEKLİLİK İÇİN BEKLEMESİ GEREKENLER

Maaşı, emekli aylığından yüksek olanlar: Çalışırken aldığı maaş, emekli aylığından yüksek olanların emeklilik kararını dikkatle değerlendirmesi gerekiyor.

Yüksek brüt maaşı olanlar: Brüt maaşı yüksek olup 3-6 yıl daha çalışma olanağı olan kişiler, bu süreyi değerlendirebilir. Yüksek maaşın etkisiyle ilerleyen yıllarda kayıpları telafi etme şansı olabilir.

EMEKLİ MAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME SESLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞıkhan, emekli aylıkları ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmayacağını açıkladı. Bu nedenle, mevcut şartları değerlendirerek karar verilmesi öneriliyor. SSK, Bağ-Kur ve banka çalışanları için emeklilik kararının 31 Aralık 2024'e kadar verilmesi gerekiyor. Kamu işçileri ve 1 Kasım 2008’den sonra memur olanlar için son tarih 14 Ocak 2025.