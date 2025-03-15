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 | İrem Çınar

Emekli olmak için yaş ve prim günü beklemenize gerek kalmayacak! İsa Karakaş tüm detayları açıkladı

EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2,5 milyon kişi erken yaşta emekli olma hakkı kazandı. Normalde, emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmişken, hastalık veya engel durumu söz konusu olanlar ise nasıl bir süreç izlemeleri gerektiğini merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK'nın verilerine dayanarak malulen emekli olanların en çok hangi hastalıklarla başvurduklarını araştırdı. İşte konuyla ilgili dikkat çeken detaylar...

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 11:25

Emeklilik için yaş şartını sağlayamayan ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına girmeyen vatandaşlar, malulen emeklilik hakkını kullanarak erken emekli olabiliyor. Bu yöntem, belirli hastalıklar ve sağlık sorunları sonucu iş gücü kaybı yaşayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

İşte malulen emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler:

MALULEN EMEKLİ OLMANIN ŞARTLARI

Malulen emekli olabilmek için belirli hastalıklar nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmek gerekiyor. Bu durum, sigortalı olarak çalışmaya devam edemeyecek hale gelenler için bir emeklilik yolunu açıyor. Malulen emekli olabilmek için yaş şartı aranmıyor, ancak en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü şartı aranıyor. Fakat bazı özel durumlarda, sigortalılık süresi şartı da uygulanmıyor.

2024'TE MALULEN EMEKLİ OLANLARIN SAYISI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki açıklamalarına göre, 2024 yılında toplamda 11.306 kişi malulen emekli oldu. Bu kişilerin 7.962’si SSK’lı, 2.622’si Bağ-Kur’lu ve 722’si ise memur statüsündedir.

MALULEN EMEKLİLİĞE SEBEP OLAN HASTALIKLAR

Malulen emeklilik hakkı, belirli hastalıklar sonucu kazanma gücünün kaybı yaşayan kişilere verilmektedir. SGK’nın maluliyet listesinde her yıl güncellemeler yapılmasına rağmen, 2024 yılı itibarıyla bu hastalıklar arasında önemli bir değişiklik olmamıştır. İşte, SGK tarafından malulen emeklilik için kabul edilen başlıca hastalıklar:

  • Nöroloji Hastalıkları
  • Göz Hastalıkları
  • Onkoloji (Kanser)
  • Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
  • Hematoloji (Kan Hastalıkları)
  • Ortopedi ve Travmatoloji
  • Romatoloji
  • Gastroenteroloji ve Hepatoloji (Sindirim Sistemi)
  • Dermatoloji (Cilt Hastalıkları)
  • Kardiyoloji (Kalp Hastalıkları)
  • Damar Hastalıkları
  • Genitoüriner Sistem Hastalıkları (Üroloji ve Kadın Hastalıkları)
  • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
  • Solunum Sistemi Hastalıkları
  • AIDS ve Diğer Hastalıklar

HANGİ DURUMDA MALULEN EMEKLİ OLUNABİLİR?

Eğer bir kişi, yukarıda belirtilen hastalıklar veya meslek hastalıkları nedeniyle sağlık durumunu belirli bir oranda kaybetmişse ve iş gücü kaybı %60’a ulaşmışsa, malulen emekli olma hakkı kazanır. Bu durumda, iş yerinde çalışamayacak duruma gelen kişi SGK'ya başvuru yaparak malulen emeklilik talebinde bulunabilir.

AZ PRİMLE EMEKLİLİK: MALULEN EMEKLİLİK FIRSATI

Malulen emeklilik, az prim ödeme ve yaş şartı aranmadan emekli olma olanağı sunduğu için, özellikle çalışma gücü kaybı yaşayanlar için önemli bir fırsat. Bu yöntemle emekli olabilmek, zaman içinde sigorta primi ödemekte zorluk yaşayan kişilere büyük bir kolaylık sağlıyor.
Eğer hastalıklar nedeniyle çalışamayan bir kişi 10 yıl sigortalı olduktan sonra, prim ödeme koşullarını yerine getirmişse, SGK’ya başvuruda bulunarak malulen emeklilik hakkından faydalanabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Malulen emekli olma şartı nedir?
Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Malullük aylığı alabilmek açısından ikinci şart, kişinin malullük için gerekli sağlık kurulu raporunu almak üzere SGK'ya başvurduğu tarihte en az 1800 gün ödenmiş priminin olmasıdır.
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