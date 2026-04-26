Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli olmak isteyen ev hanımlarına iki büyük tüyo! Murat Göktaş canlı yayında açıkladı

KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 12:47
1
Emekli olmak isteyen ev hanımlarına iki büyük tüyo! Murat Göktaş canlı yayında açıkladı

Milyonlarca ev hanımının yıllardır kurduğu "emeklilik" hayali için SGK koridorlarından kritik haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.

SGK Uzmanı Murat Göktaş, katıldığı yayında, "Kim, ne zaman ve hangi şartla maaşa bağlanır?" sorularına ezber bozan yanıtlar verdi.

Özellikle prim gün sayısı ve yaş haddi konusunda yapılan hayati uyarılar, bir günle bile emekliliği kaçırma riskiyle karşı karşıya olanlar için adeta bir yol haritası niteliği taşıyor.

İşte sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarından, geçmişte kısa süreli çalışmış kadınlara kadar herkesi ilgilendiren o "son şans" formülleri ve emeklilik biletini almaya yönelik stratejik adımlar...

2
ev hanımı emeklilik

SGK Uzmanı Murat Göktaş, katıldığı canlı yayında özellikle kadınlar için kritik uyarılarda bulundu. Sistemde köklü bir değişiklik beklentisi sürerken, Göktaş’ın “bugünden adım atın” çağrısı dikkat çekti.

Göktaş, Türkiye’de halihazırdaki emeklilik sisteminin temelini şu sözlerle özetledi:

 

3
Türkiye kadın emeklilik

“Türkiye’de emeklilik sistemi kadın ya da erkek fark etmeksizin üç temel kritere dayanıyor. Birincisi prim gün sayısını doldurmak, ikincisi belirli bir sigortalılık süresini tamamlamak ve üçüncüsü de gerekli yaş şartına ulaşmak. Ev hanımı olmanız bu üç şartı ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla sistemin dışında kalmamak için mutlaka bir şekilde sosyal güvence kapsamına girmeniz gerekiyor.

4
Emekli olmak isteyen ev hanımlarına iki büyük tüyo! Murat Göktaş canlı yayında açıkladı

Ev hanımlarına özel bir ayrıcalık olup olmadığı tartışmasına da açıklık getiren Göktaş, mevcut tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Bugün için sadece ev hanımı olduğunuz için emeklilikte ciddi bir pozitif ayrımcılık yok. Daha önce bu konuda devlet katkılı bir model konuşuldu, hatta belli bir kısmının devlet tarafından karşılanması gündeme geldi. Ancak şu an yürürlükte olan bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle ev hanımlarının kendi imkanlarıyla sisteme dahil olması gerekiyor.

 

5
Emekli olmak isteyen ev hanımlarına iki büyük tüyo! Murat Göktaş canlı yayında açıkladı

EN ÖNEMLİ SEÇENEK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA VE DOĞUM BORÇLANMASI 

Ev hanımları isterlerse isteğe bağlı sigorta ödeyerek sisteme dahil olabilirler. Daha önce sigortalı bir işte çalışmışlarsa ve çocuk nedeniyle iş hayatından ayrılmışlarsa doğum borçlanmasıyla eksik günlerini tamamlayabilirler.

6
ev hanımı emeklilik

En fazla üç çocuk için borçlanma hakkı var ve bu da toplamda 2160 gün kazandırıyor. 2160 günü borçlanmak istiyorsanız yaklaşık 780.000 lira civarında bir rakamı da gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu, emeklilik yolunda ciddi bir avantaj sağlar."

7
Emekli olmak isteyen ev hanımlarına iki büyük tüyo! Murat Göktaş canlı yayında açıkladı

Göktaş, staj ve çıraklık dönemindeki sigorta girişlerinin normal emeklilikte başlangıç sayılmasa dahi, kadınlar için "doğum borçlanması" hakkı tanıdığını belirtti.

Göktaş'ın açıklamasına göre, daha önce stajyer veya çırak olarak çalışmış bir kadın, evlendikten sonra doğan çocukları için borçlanma yapabiliyor. Bu durum hem prim gün sayısını artırıyor hem de şartlara bağlı olarak emeklilik tarihini öne çekebiliyor.

8
Emekli olmak isteyen ev hanımlarına iki büyük tüyo! Murat Göktaş canlı yayında açıkladı

Mynet'te yer alan habere göre; ev hanımlarına tavsiyelerde bulunan Murat Göktaş, "Ben emekli olamam" diyerek süreci ihmal etmemek gerektiğini belirtti. Gelecekte yasaların değişebileceğini veya sağlık sorunları nedeniyle malulen emeklilik gibi hakların doğabileceğini hatırlatan uzman, kadınların mutlaka bir yerden sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları gerektiğini ifade etti.

Özellikle yıl sonuna doğru artan asgari ücretin borçlanma maliyetlerini yükselttiğini belirterek, imkanı olanların eski rakamlar üzerinden başvurularını yapmalarını önerdi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.