Emekli olmak isteyenler dikkat! Askerlik ve doğum borçlanması için kritik detay: Ödemelerinizi geri alabilirsiniz

31 Temmuz 2024 11:39 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:40

Emeklilik için prim günleri yeterli olmayanlar hizmet borçlanması yöntemiyle bu günleri kapatabiliyor. Doğum borçlanması ve askerlik borçlanmasının yanı sıra memurların aylıksız izin süreleri ve doktora gibi eğitimle ilgili durumlarda da hizmet borçlanması geçerli oluyor. SGK’ya ödenen borçlanma bedelleri vergi indirimi yoluyla geri alınabiliyor. Borçlanma bedelleri prime esas kazanç tutarlarına göre belirleniyor. İşte vergi indirimi imkanından yararlanmak isteyenler için kritik ayrıntılar…

TUTARLAR ASGARİ ÜCRETE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

SGK’ya yapılan borçlanma tutarları borçlanma yapan kişiler tarafından belirlenebiliyor. Prime esas kazanç tutarı brüt asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında değişiyor. Prim tutarı da belirlenen kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA GÜNLÜK TUTAR 213.36 TL

İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla en az borçlanma tutarının günlük bedeli 213.36 TL’dir. Azami tutarın bir günlük karşılığı ise bin 600 TL olarak hesaplandı. Askerliğini 18 ay yapan kişi, bu sürenin tamamını borçlanmak istediğinde en düşük kazanç üzerinden 2024 yıl sonuna kadar 115.214,40 TL ödemek durumunda.

DOĞUM BORÇLANMASININ BEDELİ NE KADAR?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Kadınlar her yeni doğan çocuk için 2 yaşını dolduruncaya kadar olan dönemde boşta geçen süreleri için borçlanma yapabiliyorlar. Toplam 3 çocuk için 2’şer yıldan 6 yıla kadar borçlanma yapma hakları bulunuyor.

Bir çocuk için 720, 3 çocuk için de 2 bin 160 güne kadar doğum borçlanması yapma hakları bulunuyor. Bir çocuk için doğum borçlanması yapan kadın 2024 yılında 153.619,20 TL ödemek zorundadır.

VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLİYOR

Öte yandan borçlanma yoluna giderek emekli olmak isteyenler ödedikleri primleri geri alabiliyor. Bu indirimden yararlanmak için borçlanmanın sigortalı olarak çalışmakta iken yapılması gerekir.

PRİM ÖDEMELERİ ALINABİLİYOR

Vergi indiriminden yararlanabilmek için borçlanmaya ilişkin ödeme belgesi işyerine verilmelidir. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı kazançtan indirilir.

Örneğin, bir çocuğu için 720 gün doğum borçlanması yapan kadın çalışan, yüzde 27 vergi diliminde yer alıyorsa ödediği 153.619,20 liralık borçlanma tutarının 41.478 lirasını vergi indirimi yoluyla geri alır.

BEŞ YIL İÇİNDE GERİ ALINABİLİR

SGK’ya borçlanma yaptığı halde vergi indirimi hakkından yararlanmamış olanlar beş yıllık zaman aşımı süresinde vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabilir. Vergi düzeltme hakkından yararlanılabilmek için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi düzeltme başvurusu yapılan tarihte sigortalı olarak çalışmak gerekir.

Vergi düzeltme talebi vergi dairesine işyeri tarafından bildirilir. Emekli olduktan sonra çalışmayı bırakan kişiler beş yıllık süre içinde çalışmaya başlarsa vergi indirimi hakkından yararlanabilirler.