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 | Bengü Sarıkuş

Emekli olmanız artık çok kolay! İsa Karakaş ev kadınlarını uyardı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ev kadınlarının emekli olabilmesi için gereken şartları, ödenmesi gereken prim tutarını ve yıpranma hakkını anlattı. İşte detaylar...

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Emekli olmanız artık çok kolay! İsa Karakaş ev kadınlarını uyardı!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 10:57

Cumhurbaşkanımızın verdiği sözle, ev hanımlarına prim desteği ve yıpranma hakkı sağlanacak. Bu düzenleme, ev hanımlarının emekliliğini kolaylaştıracak. Destekle, 8.321 TL yerine 2.773 TL prim ödenecek. Yıpranma hakkı ve kısmi emeklilikle prim günü sayısı düşecek. Emeklilikte kademe değişikliği ise 2027'de yapılacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ev kadınlarının emeklilik hakkı için tüm detayları anlattı.

Emekli olmanız artık çok kolay! İsa Karakaş ev kadınlarını uyardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde vermiş olduğu ev kadınlarına prim desteği ve yıpranma hakkı için mecliste çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karakaş, bu çalışmaların Haziran, Temmuz ayında bitmeyeceğini, Meclis tatile girdikten sonra ev kadınlarına emeklilik hakkının yasalaşması mümkün olabileceğini belirtti.

EV KADINLARI EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?

"Her ay ödenmesi gereken prim 8.321 TL'yi çalışmayan bir ev hanımının ödemesinin mümkün olmadığını gündeme taşıdım. Dolayısıyla verilecek olan destek tutarı 2.773 civarında. Bunu devlet verdiği takdirde ev hanımlarının emekliliği kolaylaşacak." diyen Karakaş, yıpranma hakkı da verildiği zaman emeklilik hakkının kolaylaşacağından bahsetti.

Emekli olmanız artık çok kolay! İsa Karakaş ev kadınlarını uyardı!

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Karakaş: "Ev hanımları normalde en az 9.000 gün prim ödeyerek emekli olabilir. Ancak yeni düzenleme ile yıpranma hakkı sayesinde bu süre düşecek. Kısmi emeklilik için 5.400 gün prim yeterli olacak, bu da yaklaşık 15 yıl prim ödemek anlamına geliyor. 12-13 yıl prim ödeyip kalan süreyi yıpranma ve ek primle tamamlayarak erken emeklilik mümkün olacak." dedi.

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