Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:55

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka belli oldu! Emekli promosyon 2026 kampanyaları ekim ayında da bankaların sunduğu farklı ödeme ve finansman seçenekleriyle gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşını bankaya taşıma veya mevcut maaş taahhüdünü yenileme karşılığında sunulan promosyonların yanı sıra bazı bankaların yüzde 0 faizli nakit fırsatları, ihtiyaç kredileri, taksitli nakit avanslar ve ek hesap seçenekleri de bulunuyor. DenizBank, QNB, İş Bankası, ING, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, TEB, HSBC ve diğer bankaların emeklilere yönelik sunduğu kampanyaların kapsamı farklılık gösteriyor. Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka hangisi? Bankaların ekim ayı promosyon kampanyaları belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:55

Emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon almak isteyen vatandaşlar, Ekim 2026 emekli promosyon kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Bankalar tarafından sunulan emekli banka promosyonlarının yanı sıra ihtiyaç kredisi, faizsiz kredi, taksitli nakit avans, ek hesap, mevduat ve kart avantajları gibi farklı finansal seçenekler de kampanyalarda yer alıyor. Bazı bankalar yalnızca promosyon ödemesi sunarken bazıları emeklilere yönelik finansman imkanlarını kampanyalarına dahil ediyor. İşte emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka…

EMEKLİ PROMOSYON 2026 EN YÜKSEK HANGİ BANKA?

Ekim 2026 döneminde , , , ING, , , Halkbank, Yapı Kredi, TEB ve diğer bankalarda emeklilere yönelik farklı promosyon ve finansman kampanyaları bulunuyor. Kampanyaların içeriği bankaya göre değişirken nakit promosyon, kredi, nakit avans ve kart avantajları farklı seçenekler arasında yer alıyor. İşte banka emeklilik promosyon detayları:

DenizBank

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunulurken, ayrıca 100.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli nakit fırsatı bulunuyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

QNB

Emekli maaşını taşıyan müşterilere toplamda 20.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu veriliyor. Bankanın kampanyasında 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli yüzde 0 faizli Taksitli Nakit Avans, 200.000 TL’ye varan 24 ay vadeli yüzde 3,19 faizli ihtiyaç kredisi ve 50.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli Taksitli Ek Hesap seçenekleri de bulunuyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

Odeabank

Emeklilere yönelik finansman seçenekleri kapsamında yüzde 3,19 faiz oranıyla 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi sunuluyor.

İş Bankası

SGK emeklisi müşterilere 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu veriliyor. Yeni kredi kartı alan emeklilere 9.000 TL MaxiPuan, iki fatura talimatına ise 1.000 TL MaxiPuan fırsatı bulunuyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

Getirfinans

Emeklilere yüzde 3,34 faiz oranıyla 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Ayrıca yıllık yüzde 41 faizle mevduat kazancı seçeneği bulunuyor.

ON Dijital

Yüzde 3,19 faiz oranıyla 24 ay vadeli 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi seçeneği sunuluyor.

Ziraat Bankası

Emekli maaşını alan müşterilere 12.000 TL’ye varan maaş promosyonu veriliyor. Ayrıca 40.000 TL’ye varan 12 ay vadeli faizsiz kredi ve ücretsiz havale imkanı bulunuyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

ING

Emekli maaşını ING’ye taşıyan müşterilere 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu sunuluyor.

Kuveyt Türk

Emeklilere yüzde 1,99 kar payıyla 12 ay vadeli 100.000 TL’ye varan İhtiyaç Kart imkanı sağlanıyor. Kampanyada 2 ay erteleme seçeneğinin yanı sıra Sağlam Kart’ta koşulsuz kart ücreti bulunmuyor.

Akbank

SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca 125.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli nakit fırsatı sunuluyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

Halkbank

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi bulunuyor.

Enpara

Yüzde 3,14 faiz oranıyla 36 ay vadeli 125.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi sunuluyor. Bankanın emeklilere yönelik seçeneğinde masrafsız bankacılık imkanı da bulunuyor.

Anadolubank

Yüzde 3,09 faiz oranıyla 350.000 TL’ye varan dijital kredi imkanı sunuluyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

TEB

Yüzde 0 ile yüzde 1,99 arasındaki faiz oranlarıyla farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Kampanyada 50.000 TL’ye varan, 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli Taksitli Nakit Avans yer alıyor.

Vakıf Katılım

Kredi kartlarıyla yapılan eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca yüzde 99/1 Hoş Geldin Avantajlı Oranıyla günlük hesap seçeneği bulunuyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

Emlak Katılım

Yüzde 0 kar payıyla 2.500 TL’ye varan Paraf Para fırsatı sunuluyor.

Yapı Kredi

Emeklilere yönelik kampanyada 3 aya kadar ertelemeli kredi seçeneği bulunuyor. Sınırsız Hesap ile yüzde 40,25’e varan günlük mevduat faizi de sunulan imkanlar arasında yer alıyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

Aktif Bank

Yüzde 3,39 faiz oranıyla 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı ihtiyaç finansmanı sunuluyor.

HSBC

Emeklilere yüzde 3,64 faiz oranıyla 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor.

Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu
ETİKETLER
#Denizbank
#Akbank
#ziraat bankası
#iş bankası
#Qnb
#Emekli Promosyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.