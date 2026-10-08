Emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? Ekim kampanyaları belli oldu

Emekli maaşını bankaya taşıyarak promosyon almak isteyen vatandaşlar, Ekim 2026 emekli promosyon kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Bankalar tarafından sunulan emekli banka promosyonlarının yanı sıra ihtiyaç kredisi, faizsiz kredi, taksitli nakit avans, ek hesap, mevduat ve kart avantajları gibi farklı finansal seçenekler de kampanyalarda yer alıyor. Bazı bankalar yalnızca promosyon ödemesi sunarken bazıları emeklilere yönelik finansman imkanlarını kampanyalarına dahil ediyor. İşte emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka…

EMEKLİ PROMOSYON 2026 EN YÜKSEK HANGİ BANKA?

Ekim 2026 döneminde DenizBank, QNB, İş Bankası, ING, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, TEB ve diğer bankalarda emeklilere yönelik farklı promosyon ve finansman kampanyaları bulunuyor. Kampanyaların içeriği bankaya göre değişirken nakit promosyon, kredi, nakit avans ve kart avantajları farklı seçenekler arasında yer alıyor. İşte banka emeklilik promosyon detayları:

DenizBank

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunulurken, ayrıca 100.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli nakit fırsatı bulunuyor.

QNB

Emekli maaşını taşıyan müşterilere toplamda 20.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu veriliyor. Bankanın kampanyasında 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli yüzde 0 faizli Taksitli Nakit Avans, 200.000 TL’ye varan 24 ay vadeli yüzde 3,19 faizli ihtiyaç kredisi ve 50.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli Taksitli Ek Hesap seçenekleri de bulunuyor.

Odeabank

Emeklilere yönelik finansman seçenekleri kapsamında yüzde 3,19 faiz oranıyla 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi sunuluyor.

İş Bankası

SGK emeklisi müşterilere 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu veriliyor. Yeni kredi kartı alan emeklilere 9.000 TL MaxiPuan, iki fatura talimatına ise 1.000 TL MaxiPuan fırsatı bulunuyor.

Getirfinans

Emeklilere yüzde 3,34 faiz oranıyla 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Ayrıca yıllık yüzde 41 faizle mevduat kazancı seçeneği bulunuyor.

ON Dijital

Yüzde 3,19 faiz oranıyla 24 ay vadeli 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi seçeneği sunuluyor.

Ziraat Bankası

Emekli maaşını alan müşterilere 12.000 TL’ye varan maaş promosyonu veriliyor. Ayrıca 40.000 TL’ye varan 12 ay vadeli faizsiz kredi ve ücretsiz havale imkanı bulunuyor.

ING

Emekli maaşını ING’ye taşıyan müşterilere 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu sunuluyor.

Kuveyt Türk

Emeklilere yüzde 1,99 kar payıyla 12 ay vadeli 100.000 TL’ye varan İhtiyaç Kart imkanı sağlanıyor. Kampanyada 2 ay erteleme seçeneğinin yanı sıra Sağlam Kart’ta koşulsuz kart ücreti bulunmuyor.

Akbank

SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca 125.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli nakit fırsatı sunuluyor.

Halkbank

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi bulunuyor.

Enpara

Yüzde 3,14 faiz oranıyla 36 ay vadeli 125.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi sunuluyor. Bankanın emeklilere yönelik seçeneğinde masrafsız bankacılık imkanı da bulunuyor.

Anadolubank

Yüzde 3,09 faiz oranıyla 350.000 TL’ye varan dijital kredi imkanı sunuluyor.

TEB

Yüzde 0 ile yüzde 1,99 arasındaki faiz oranlarıyla farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Kampanyada 50.000 TL’ye varan, 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli Taksitli Nakit Avans yer alıyor.

Vakıf Katılım

Kredi kartlarıyla yapılan eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca yüzde 99/1 Hoş Geldin Avantajlı Oranıyla günlük hesap seçeneği bulunuyor.

Emlak Katılım

Yüzde 0 kar payıyla 2.500 TL’ye varan Paraf Para fırsatı sunuluyor.

Yapı Kredi

Emeklilere yönelik kampanyada 3 aya kadar ertelemeli kredi seçeneği bulunuyor. Sınırsız Hesap ile yüzde 40,25’e varan günlük mevduat faizi de sunulan imkanlar arasında yer alıyor.

Aktif Bank

Yüzde 3,39 faiz oranıyla 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı ihtiyaç finansmanı sunuluyor.

HSBC

Emeklilere yüzde 3,64 faiz oranıyla 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor.