Emekli promosyon kampanyaları temmuz rakamları değişti! Emekli bayram edecek
2024 yılı emekli promosyon fırsatı sevindirecek. Milyonlarca emekli gözünü güncel promosyonlara çevirdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 enflasyon farkı verildi. Emekliye temmuzda bir müjde de bankalardan geldi.
Emekli promosyon ödemeleri araştırması başladı. Bankalar promosyonları güncelledi.
Kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyonları ve diğer avantajları belli oldu.
En yüksek emekli maaşı promosyon miktarları ile bankalar adeta yarışa girdi.
BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLEDİ
Emekliler için aldıkları maaşa göre 7500 TL'den 20 bin TL'ye kadar promosyon sunan bankalar yeni oranlarını duyurdu.
Milyonların merak ettiği bankaların güncel promosyon rakamları emekli vatandaşları rahatlatacak.
Maaşların artmasıyla birlikte birçok özel banka emekli maaşı promosyonlarını artırdı.
BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI
Emekli promosyon kampanyaları Temmuz zammı ile değişti.
Bankalar promosyon miktarını en az 10 bin TL en fazla 30 bin TL olarak güncelledi.
İşte ekonomim.com'un derlediği Temmuz ayı banka promosyonları;
AKBANK TEMMUZ PROMOSYONLARI
0 - 9.999 TL - 6.250 TL
10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL
DENİZBANK PROMOSYON RAKAMLARI
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL
HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ
10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI BANKASI PROMOSYONU
Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi alacak.
ING PROMOSYON ÜCRETİ
ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL
FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL
15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL
Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL
Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL
VAKIFBANK PROMOSYONLARI
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL