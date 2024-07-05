Emekli promosyon kampanyaları temmuz rakamları değişti! Emekli bayram edecek

05 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:26

Emekli promosyon ödemeleri araştırması başladı. Bankalar promosyonları güncelledi.

Kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyonları ve diğer avantajları belli oldu.

En yüksek emekli maaşı promosyon miktarları ile bankalar adeta yarışa girdi.

BANKALAR EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLEDİ

Emekliler için aldıkları maaşa göre 7500 TL'den 20 bin TL'ye kadar promosyon sunan bankalar yeni oranlarını duyurdu.

Milyonların merak ettiği bankaların güncel promosyon rakamları emekli vatandaşları rahatlatacak.

Maaşların artmasıyla birlikte birçok özel banka emekli maaşı promosyonlarını artırdı.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

Emekli promosyon kampanyaları Temmuz zammı ile değişti.

Bankalar promosyon miktarını en az 10 bin TL en fazla 30 bin TL olarak güncelledi.

İşte ekonomim.com'un derlediği Temmuz ayı banka promosyonları;

AKBANK TEMMUZ PROMOSYONLARI

0 - 9.999 TL - 6.250 TL

10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

DENİZBANK PROMOSYON RAKAMLARI

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI BANKASI PROMOSYONU

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi alacak.

ING PROMOSYON ÜCRETİ

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL

Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL

Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL

VAKIFBANK PROMOSYONLARI

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL