Emekli promosyon ödemesi için bankalar kesenin ağzını açtı! 18 bin TL'ye kadar çıkıyor: İşte tüm detaylar

30 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:45

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar bankaların promosyon ödemelerinden ekim ayında da yararlanmaya devam edecek. Bankalar yeni müşteri çekmek için emekli promosyon ödemelerini sık sık güncelliyor. Emekli maaşlarını yüksek promosyon ödemesi sağlayan bankalara taşıyanlar zamlı ödemelerden yararlanabilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

SSK​, Bağkur​ ve Emekli​ Sandığı’ndan emekli olan milyonlar bankaların promosyon​ kampanyalarını yakından takip ediyor. Ekim ayının gelmesiyle beraber gözler yeniden emekli promosyon ödemelerine çevrildi. Bankalar​ ise yeni müşterileri çekmek için kesenin ağzını açtı. En yüksek promosyon ödemesi veren 3 banka dikkat çekiyor.

İşte ekim ayının gelmesiyle beraber 18 Bin TL’ye kadar promosyon ödemesi veren bankaların kampanyaları…

AKBANK’TAN 2 BİN 500 LİRALIK CHP PARA

Akbank, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklileri için 12 bin TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Banka müşterileri için farklı imkanlar da sunuyor. Maaşını aşıyan ve kredi kartı kullanıp belirli harcama sözü veren emeklilere 2 bin 500 TL'lik chip para veriyor. Akbank’ın emekli promosyon ödemesi 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

YAPI KREDİ’DEN 18 BİN TL’LİK PROMOSYON

Yapı Kredi Bankası emeklilere en az 12 bin TL, en fazla 15 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Banka, ek promosyon taahhütnamesi ile bu tutarı 18 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATINA 3 BİN TL

ING Bank, 3 yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. Banka, 3 otomatik ödeme talimatı verenlere de 3 bin TL’ye kadar ek ödeme yapıyor. Böylelikle bankanın toplam promosyon ödemesi 18 bin TL’ye ulaşıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL promosyon ödemesi sunuyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.

HALKBANK

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Örneğin, 10.000-14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon alıyor.

FİBABANK

Fibabanka, emekli maaşını buradan almak isteyenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Örneğin, 20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon alabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 15.000 TL'ye varan promosyon ve kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim fırsatı sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için promosyon tutarı 15.000 TL olarak belirlenmiş.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, maaşını 36 ay boyunca buradan almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, maaşını buraya taşıyan SGK emeklilerine toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra, alışverişlerde kullanılacak Troy Emekli Kredi Kartı ile yıllık 12.000 TL'ye kadar ek kazanç imkanı sağlanıyor.

AKBANK

Akbank, emekli maaşını buradan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL olarak belirlenmiş.

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.