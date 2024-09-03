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Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 11:22 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:31

Eylül ayının gelmesiyle emeklinin yüzü güldü. Güncellenen emekli promosyon tutarları maaşın 2 katı ödeme sunuyor. Emekli vatandaşlara can suyu olacak promosyon tutarları bank banka değişiyor. Bazı bankalar, ek ödemeler ve çeşitli avantajlarla bu tutarları yükseltebiliyor. Son güncellenen eylül ayı emekli promosyon tutarları 24 bin TLye kadar çıktı.

Emeklinin yüzü eylül ayında gülecek. Emekli maaşını taşıyan vatandaşlara verilen emekli promosyon ödemeleri, maaşların iki katına kadar çıktı. Eylül ayında bankalar tarafından yapılan  promosyon ayarı ekonomik zorluk çeken emekliye can suyu olacak. İşte ING, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Türkiye Finans, Akbank, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, -Ziraat Bankası ve Halkbank emekli promosyon tutarları.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ

Eylül ayında emekli promosyonları yükseldi.

Kıyasıya yarış halindeki bankalar, emekli maaşlarını kendilerine taşıyan müşterilere yüksek ödemeler, avantajlar ve indirimler sunuyor. 

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 1. Resim

Eylül ayında fırsatlar penceresini aralayan bankalar emekliler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 

Promosyon ödemelerini rekor düzeye taşıyan bankalar, ödemeleri emekli maaşının iki katına kadar çıkardı.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 2. Resim

EMEKLİLER MAAŞLARININ İKİ KATI ÖDEME ALACAK

Bankalar,  emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon ödemeleri sunuyor.

İşte son güncellemelerle banka banka emekli promosyon tutarları;

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 3. Resim

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK

Promosyon tutarlarıyla 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 4. Resim

DENİZBANK

12 bin liraya kadar promosyon veriyor.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 5. Resim

İŞ BANKASI

12 bin liraya kadar nakit promosyon sunuyor ve özel ayrıcalıklar sağlıyor.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 6. Resim

TÜRKİYE FİNANS

12 bin liraya kadar nakit promosyon ve yeni gelen tanıdık emeklilere 2 bin 500 liraya kadar nakit ödül veriyor.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 7. Resim

GARANTİ BBVA

 15 bin liraya kadar nakit promosyon ve ücretsiz EFT/FAST hizmeti de sağlıyor.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 8. Resim

QNB FİNANSBANK

15 bin liraya kadar nakit promosyon ve kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 16 bin 200 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 9. Resim

AKBANK

15 bin liraya kadar promosyon ve 5 otomatik fatura talimatı ile toplamda 17 bin 500 liraya ödeme yapıyor.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 10. Resim

ING

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 18 bin liraya kadar promosyon ödemesi verilecek.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 11. Resim

YAPI KREDİ

18 bin liraya kadar promosyon veriyor. 

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 12. Resim

VAKIFBANK

12 bin liraya kadar promosyonun yanı sıra, emekli kredi kartı ve bankomat kartı ile her aylık 1.000 liraya kadar nakit ödeme sunarak toplamda 24 bin liraya kadar promosyon veriyor.

Emekli promosyon tutarları eylülde güncellendi! Emekli maaşını taşıyanlara 24 bin TL - 13. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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