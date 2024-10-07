Emekli promosyon tutarları güncellendi! İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar

07 Ekim 2024 11:17 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:35

Ekim ayının gelmesiyle kamu ve özel bankalar emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalar, promosyon ödemeleriyle beraber müşterilerine farklı fırsatlar sunmaya da devam ediyorlar. İşte banka banka yeni promosyon tutarları…

En düşük emekli maaşı için yeni hesap! Milyonlara sıfır zam tehlikesi kapıda

En düşük emekli maaşı için yeni hesap! Milyonlara sıfır zam tehlikesi kapıda

Kök emekli maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olan dikkat! Ocak 2025'te tüm hesaplar değişecek

Kök emekli maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olan dikkat! Ocak 2025'te tüm hesaplar değişecek

Emekli​, dul yetimleri yararlandığı banka promosyonları ekim​ ayında yeniden güncellendi. Bankalar​ müşteri kapma yarışında kampanyalarına hız verirken emekliler 24 bin TL’ye kadar ek ödeme alabiliyorlar. Ekim ayının gelmesiyle bankalar emekli maaşı miktarına göre, promosyon​ tutarlarını güncelledi. İşte bankalar emekli promosyonu kampanyaları…

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

AKBANK: Bankanın ödediği promosyonlar 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira olarak değişiyor. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para ödeniyor. Maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı parayı faizsiz kullanma hakkı verilirken 2 kez ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale-EFT imkanı da sağlanıyor.

ALBARAKA TÜRK: Promosyon ödemelerini 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira olarak yapıyor. 2 otomatik fatura talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül verilebiliyor.

DENİZBANK: Banka, bu yıl emekli olup ilk kez hesap açanlar için yeni bir kampanya başlattı. 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Bunlara ek olarak MobilDeniz indirene 1.000, KMH edinene 1.000, kredi kartı alana 2.000, otomatik fatura talimatı verene 1.000-4.000 lira ödül.

GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca ücretsiz limiti aşan nakit çekim imkanı, mevduat ve kredi fırsatları.

HALKBANK: Bankanın promosyon ödemeleri 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon şeklinde sıralanıyor. Kredi kartı ile fatura ödemede yüzde 20, market harcamalarında yüzde 10, sağlık ve eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinema harcamalarında yüzde 50 indirim imkanı sağlanıyor. Her birinde aylık en fazla 250 lira indirim oluyor.

ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon ödemesi veren banka, Otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 liralık imkan sağlıyor. Turuncu Hesap kampanyası ile ek 2.000 TL nakit ödeme.

İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca aidatsız kart, kasko kampanyası.

ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca özel kredi imkanları.

QNB FİNANSBANK: Banka tarafından 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Buna ek olarak emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim uygulanıyor. Özel kredi imkanları, diğer ATM'lerden ücretsiz para çekme, ücretsiz EFT ve TL havale, şubelerde işlem önceliği, emeklilere özel hat, ilk yıl aidatsız kart da var.

TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca masrafsız EFT/ havale, aidatsız kredi kartı, başka ATM'lerden masrafsız para çekme, özel çağrı merkezi, mevduat ve kredi imkanları.

TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon ödeyen banka, emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme yapıyor. aidatsız kart, maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekme, şubede işlem önceliği, kiralık kasada yüzde 50 indirim, ücretsiz FAST işlemi gibi imkanlarda sağlıyor.

YAPI KREDİ: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon ödemesi yapan banka, maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme imkanı sağlıyor.

ZİRAAT: Bankkart müşterilerine kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yaptıkları harcamalarda Bankkart lira kazanma fırsatı sağlıyor. Müşterilerine 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.