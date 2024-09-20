Emekli promosyon ücretleri rekor artırıldı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekli bayram edecek

20 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:52

Eylül ayı emekliye ilaç gibi gelecek. Bankalar promosyonlarını güncelledi. Emekli maaşı banka promosyon ücretleri yukarı çekildi. Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. Bazı bankalar SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapacak. İşte güncel banka banka emekli promosyon ödemeleri.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı için hesaplar yeniden yapıldı! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı için hesaplar yeniden yapıldı! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaş tablosu

Maaşını taşıyan emekliye 24 bin liraya varan promosyon​ müjdesi geldi. Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor, sorusu cevap buldu. Adeta kıyasıya yarışa giren bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni emekli​ olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan emekliler bayram edecek.

EMEKLİ PROMOSYONU 24 BİN TL OLDU

Maaşını taşıyana 24 bin liraya varan promosyon fırsatı emeklilere ilaç olacak. Ziraat Bankası​ ve Halkbank gibi kamu bankaları emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon verirken, özel bankalar kesenin ağzını açtı. Promosyon ücretleri 18 bin liraya ulaştı. VakıfBank​ ise maaşını taşıyan SGK emeklilerine özel ise 24 bin liraya varan ödeme yapıyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

Emekliye banka promosyon ücretleri eylül ayı itibarıyla güncellendi. Yeni emekli olan veya maaşını taşıyacak yüz binlerce emekli için banka banka emekli promosyonları şöyle;

VAKIFBANK EMEKLİYE PROMOSYONU

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklileri, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme alacak.

ING BANK VE YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ

ING Bank ve Yapı Kredi emekli promosyon tutarı 18 bin TL oldu.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARI

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü verilecek.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

0 - 9.999 TL arası maaş​ alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL ödül fırsatı doğdu.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU