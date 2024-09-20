Emekli promosyon ücretleri rekor artırıldı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekli bayram edecek
Eylül ayı emekliye ilaç gibi gelecek. Bankalar promosyonlarını güncelledi. Emekli maaşı banka promosyon ücretleri yukarı çekildi. Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar belli oldu. Bazı bankalar SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapacak. İşte güncel banka banka emekli promosyon ödemeleri.
Maaşını taşıyan emekliye 24 bin liraya varan promosyon müjdesi geldi. Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor, sorusu cevap buldu. Adeta kıyasıya yarışa giren bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan emekliler bayram edecek.
EMEKLİ PROMOSYONU 24 BİN TL OLDU
Maaşını taşıyana 24 bin liraya varan promosyon fırsatı emeklilere ilaç olacak. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon verirken, özel bankalar kesenin ağzını açtı. Promosyon ücretleri 18 bin liraya ulaştı. VakıfBank ise maaşını taşıyan SGK emeklilerine özel ise 24 bin liraya varan ödeme yapıyor.
BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI
Emekliye banka promosyon ücretleri eylül ayı itibarıyla güncellendi. Yeni emekli olan veya maaşını taşıyacak yüz binlerce emekli için banka banka emekli promosyonları şöyle;
VAKIFBANK EMEKLİYE PROMOSYONU
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklileri, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme alacak.
ING BANK VE YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
ING Bank ve Yapı Kredi emekli promosyon tutarı 18 bin TL oldu.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
- 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,
- 15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARI
- 10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
- 10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
- 15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
- 20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
- 0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
- 10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
- 15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
- 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü verilecek.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
- 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL ödül fırsatı doğdu.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
- 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,
- 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,
- 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,
- 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.
Emeklilere bu kadar para vermek güzel bir gelişme, ya bi nebze olsun yaşlanmanın getireceği sıkıntılar hafifleyecek umarım