Emekli promosyonlarına temmuz zammı! Bankalar kesenin ağzını açtı, 18 bin TL'ye kadar çıkıyor

18 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:47

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Altın, dolar ve kripto para alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: Piyasalarda bu hafta tuzaklar var

Emekli maaşlarına yapılan zamla beraber 17 temmuzda yeni ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Maaşlardaki artış promosyon ödemelerine yansıdı. Kamu bankalarından özel bankalara kadar pek çok kurum promosyon tutarlarını güncelledi. İşte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar…

KAMU BANKALARINDA ÖDEMELER 12 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2017’de bankalarla yaptığı anlaşma sonrasında kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapmaya başladı.

Enflasyon rakamları sonrası emekliye yapılan zamla kamu bankalarının promosyon tutarları 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükselmişti.

ÖZEL BANKALARDA 18 BİNE VARAN FIRSAT

Özel bankalar da yarışa katıldı. Yeni müşterileri çekmek isteyen özel bankalar promosyon tutarlarını artırarak 18 bin liraya varan ödemeler yapıyor.

Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor.

Daha iyi bir avantaj ortaya çıktığında emekliler 3 yılın dolmasını beklemeden de bankalarını değiştirebiliyor.

Akbank

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 31 Temmuz’a kadar taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 15 bin liraya varan promosyon sağlıyor. Banka buna ek olarak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 lira olmak üzere toplam 2 bin 500 lira chip-para veriyor. Böylece toplam promosyonu 17 bin 500 liraya çıkarmak mümkün oluyor.

ING

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaşa göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı verenler 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor. Banka emekli müşterisine ücretsiz para transferi, düşük faizle ihtiyaç kredisi kullandırımı, kredi kartı aidat muafiyeti gibi seçenekler de sunuyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli.

Yapı Kredi

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere (31 Temmuz’a kadar) maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor. Buna göre; bir aylık net geliri 9 bin 999 liraya kadar olanlara 6 bin 250 lira; 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin lira; 15 bin lira ila 19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500 lira; maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara da 15 bin lira nakit promosyon ödeniyor.

Banka ayrıca 2 yeni fatura talimatı için 1.500 lira, kredi kartıyla 60 gün içinde 1.000 lira harcama yapılması halinde 1.000 lira ek ödül, mobil uygulamaya giriş yapan emekli müşterilere 500 lira nakit ödül sağlıyor. Böylece toplam promosyon ödemesi 18 bin liraya kadar çıkıyor.

İş Bankası

28 Mart-31 Temmuz 2024 arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur) 12 bin liraya varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Banka maaşını taşıyan emekliden kredi kartı aidatı da almıyor.

QNB Finansbank

15 bin liraya varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

Garanti BBVA

Banka emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon sağlıyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli. Banka ayrıca EYT kapsamında olan ancak prim eksiğini borçlanarak (askerlik, doğum gibi) emekli olabileceklere kredi desteği de sağlıyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank

Kamu bankalarından maaş alan emekliler 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabiliyor.

Denizbank

Emekli maaşını Denizbank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.

Albaraka

28 Mart-30 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan emekliler 12 bin liraya varan promosyon ve 4 bin liraya varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Türkiye Finans

Maaşını bankaya taşıyanlar 12 bin liraya varan nakit promosyon alıyor. Ayrıca tanıdık emeklilerin de Türkiye Finans’a gelmesini sağlayanlara toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül veriliyor.