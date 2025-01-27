Emekli promosyonu 2025 için acele etmeyin! SGK uzmanı büyük zam için tarih verdi

27 Ocak 2025 11:13 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:39

Emekli promosyonu 2025 için dikkat çeken bir zam iddiası geldi! SGK Uzmanı Murat Bal, "Yüksek promosyonlar yolda" diyerek tarih verirken, emekli promosyon banka değişikliği için de yapılması gerekenleri sıraladı.

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Yüksek enflasyon​ nedeniyle emekli​ aylıkları ile geçinmekte zorlanan vatandaşlar, banka​ emekli promosyonları ile ek gelir sağlıyor. Özellikle bankasını henüz değiştirmeyen emekliler, hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini merak ediyor. Uzmanlar, geçen yıl yüzde 100 artan emekli promosyon​ ödemelerinin 2025 yılında daha da yükseleceğini belirtiyor.

PROMOSYON TUTARLARI 25 BİN TL'YI BULABİLİR

Yeni yıl zamlarının ardından bankaların promosyon kampanyaları mercek altına alındı. Bazı bankalarda emekli promosyonları 21 bin TL’ye kadar yükselirken, bu rakamın mart ayındaki düzenlemelerle 25 bin TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. SGK Uzmanı Murat Bal, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada kamu bankalarının rakamlarını artıracağını belirterek, "Promosyonlar sadece nakit ödemelerle sınırlı değil. EFT ve havale işlemlerinde ücretsiz hizmet, yüksek mevduat faiz oranları ve düşük faizli krediler gibi avantajlar da sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

MART AYINA DİKKAT! YÜKSEK PROMOSYON GELİYOR Emekli promosyonlarıyla ilgili yeni fırsatların kapıda olduğunu belirten Murat Bal, "Biraz daha sabırlı olun. Mart ayında açıklanacak rakamlarla emekliler için çok daha kazançlı bir dönem başlayacak" ifadelerini kullandı.

Mart ayında SSK ve hükümet yetkililerinin yapacağı toplantının ardından, kamu bankalarının yeni promosyon rakamlarını açıklaması bekleniyor. Emeklilere daha yüksek promosyon teklifleri sunulması için çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

PROMOSYON DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT!

SGK Uzmanı Murat Bal, promosyon değişikliğinde dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

e-Devlet üzerinden banka değişikliğini kolayca gerçekleştirin.

Bankanın hizmet kalitesini ve kampanyalarını detaylıca inceleyin.

Bazı bankalar ek avantajlar sunduğundan promosyon anlaşmalarını iyice değerlendirerek karar verin.

Bankanın ATM ağının geniş olmasına dikkat edin.

İnternet bankacılığı erişimi kolay olan bankaları seçin

Promosyon sonrası hizmet şartlarının uygunluğunu araştırın.

EMEKLİ PROMOSYONU BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli promosyonu banka değişikliğini e-devlet üzerinden yapmak mümkün. Emekli promosyonu değişikliğinde, önceki bankadan alınan miktarın kalan süresine göre hesaplanıp farkın geri ödenmesi suretiyle yeni bankaya geçmek mümkün. Örneğin, 9 bin TL promosyon aldıysanız ve 1 yıl bankanızda kaldıysanız, 6 bin TL iade ederek daha yüksek tekliflerden yararlanabilirsiniz.