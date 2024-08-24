Emekli promosyonu için yarış kızıştı! Parayı en fazla yatıran banka belli oldu

24 Ağustos 2024 20:22 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 20:26

Emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler belli oldu! Büyükşehirlerden kaçıp buralara yerleşiyorlar

Emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler belli oldu! Büyükşehirlerden kaçıp buralara yerleşiyorlar

SGK'dan emeklilere uyarı! Ödemeler yatmayacak: Tüm emekliler, o belgeyi sunmak zorunda

SGK'dan emeklilere uyarı! Ödemeler yatmayacak: Tüm emekliler, o belgeyi sunmak zorunda

Emekli promosyon ödemeleri için araştırmalar başladı ve bankalar güncellemelerini duyurdu. Kamu ve özel bankalar, emeklilere sundukları promosyonlar ve diğer avantajlar konusunda rekabete girdi. Bankalar, emekli maaşı promosyonlarında yeni oranlarını açıkladı ve en yüksek promosyon miktarları ile dikkat çekiyor.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bankaların güncel promosyon oranları, emeklilere ekonomik anlamda rahatlık sağlayacak. İşte bankaların verdiği promosyon miktarları...

GARANTİ BBVA PROMOSYPNU

Emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlendi.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

HALKBANK PROMOSYONU

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almaya söz veren tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanacak.

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

ING PROMOSYONU

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir.

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyonu almaya hak kazanabilir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

FİBABANKA PROMOSYONU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.

Yapılacak promosyon ödemeleri şu şekilde:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

İŞ BANKASI PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacak.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

QNB FİNANSBANK PROMOSYONU

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon

AKBANK PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL'ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı!

0 TL - 9.999 TL 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

VAKIFBANK PROMOSYONU

Maaşını Vakıf Bank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını Vakıf Bank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; Vakıf Bank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı kazanacak.