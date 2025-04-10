Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme

2025'te emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, promosyon rekabetini zirveye taşıdı. Nakit ödemelerden kredi kartı avantajlarına kadar uzanan kampanyalar emeklilerin ilgisini çekiyor.

Emekli maaşlarındaki alım gücü kaybı sürerken, bankalar SGK emeklilerini kendilerine çekebilmek için promosyon kampanyalarında vites yükseltti. 2025 yılı itibarıyla bazı bankalar toplamda 27 bin TL’ye varan promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Sadece maaş taşıma değil; kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatları ve diğer bankacılık ürünleri de ek kazanç anlamına geliyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

TL mevduatlarındaki yüksek faiz ortamı ve müşteri portföyünü büyütme isteği, bankaları daha cömert promosyonlar sunmaya yöneltti. Bu yıl pek çok banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yalnızca nakit değil, aynı zamanda ürün kullanımına bağlı çeşitli avantajlar da sağlıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu kampanyasını hangi banka yapıyor. İşte detaylar...

VAKIFBANK: 27 BİN TL’YE KADAR ÖDEME

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, kredi kartı harcaması ve kampanya koşullarının sağlanmasıyla toplam ödemeyi 27 bin TL’ye kadar çıkarıyor. Kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar geçerli.

YAPI KREDİ: 15 BİN TL NAKİT + 4.500 TL EK ÖDEME

Yapı Kredi, promosyon miktarını 6.250 TL ile 15.000 TL arasında belirlerken, ek olarak fatura talimatı ve kredi kartı harcamasıyla 4.500 TL’ye kadar ekstra ödeme yapıyor. Kampanya, 30 Nisan’da sona eriyor.

İŞ BANKASI: 12 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON

Türkiye İş Bankası da 12 bin TL’ye kadar promosyon fırsatıyla dikkat çekiyor. Kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek.

DENİZBANK: 20 BİN TL’NİN ÜZERİNDE AVANTAJ

DenizBank, 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, kredi kartı ve fatura talimatı gibi işlemlerle bu tutar 20 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Kampanya süresi 30 Haziran 2025.

ING: ŞARTSIZ 15 BİN TL’YE KADAR NAKİT

ING, ek ürün koşulu aramadan, yalnızca maaş taşıma karşılığında 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon ödüyor. Kampanya, 30 Nisan’a kadar geçerli.

TEB: FATURA TALİMATIYLA 21 BİN TL’YE KADAR

TEB, 12 bin TL ana promosyonun yanı sıra, otomatik ödeme talimatları veren müşterilerine toplamda 21 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.

GARANTİ BBVA: 15 BİN TL’YE KADAR TEKLİF

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar promosyon teklif ediyor. Kampanya 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.