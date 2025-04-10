Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme

2025'te emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, promosyon rekabetini zirveye taşıdı. Nakit ödemelerden kredi kartı avantajlarına kadar uzanan kampanyalar emeklilerin ilgisini çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 09:45

Emekli maaşlarındaki alım gücü kaybı sürerken, bankalar SGK emeklilerini kendilerine çekebilmek için promosyon kampanyalarında vites yükseltti. 2025 yılı itibarıyla bazı bankalar toplamda 27 bin TL’ye varan promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Sadece maaş taşıma değil; kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatları ve diğer bankacılık ürünleri de ek kazanç anlamına geliyor.

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

TL mevduatlarındaki yüksek faiz ortamı ve müşteri portföyünü büyütme isteği, bankaları daha cömert promosyonlar sunmaya yöneltti. Bu yıl pek çok banka, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yalnızca nakit değil, aynı zamanda ürün kullanımına bağlı çeşitli avantajlar da sağlıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu kampanyasını hangi banka yapıyor. İşte detaylar...

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme

VAKIFBANK: 27 BİN TL’YE KADAR ÖDEME

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, kredi kartı harcaması ve kampanya koşullarının sağlanmasıyla toplam ödemeyi 27 bin TL’ye kadar çıkarıyor. Kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar geçerli.

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme

YAPI KREDİ: 15 BİN TL NAKİT + 4.500 TL EK ÖDEME

Yapı Kredi, promosyon miktarını 6.250 TL ile 15.000 TL arasında belirlerken, ek olarak fatura talimatı ve kredi kartı harcamasıyla 4.500 TL’ye kadar ekstra ödeme yapıyor. Kampanya, 30 Nisan’da sona eriyor.

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme

İŞ BANKASI: 12 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON

Türkiye İş Bankası da 12 bin TL’ye kadar promosyon fırsatıyla dikkat çekiyor. Kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek.

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme

DENİZBANK: 20 BİN TL’NİN ÜZERİNDE AVANTAJ

DenizBank, 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, kredi kartı ve fatura talimatı gibi işlemlerle bu tutar 20 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Kampanya süresi 30 Haziran 2025.

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme

ING: ŞARTSIZ 15 BİN TL’YE KADAR NAKİT

ING, ek ürün koşulu aramadan, yalnızca maaş taşıma karşılığında 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon ödüyor. Kampanya, 30 Nisan’a kadar geçerli.

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu primler de sayılıyor! 4600 günle hem emeklilik hem tazminat! SGK yazısı şart

TEB: FATURA TALİMATIYLA 21 BİN TL’YE KADAR

TEB, 12 bin TL ana promosyonun yanı sıra, otomatik ödeme talimatları veren müşterilerine toplamda 21 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.

Emekli promosyonu için yeni tarife! Kampanya ile 27.000 TL ödeme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

GARANTİ BBVA: 15 BİN TL’YE KADAR TEKLİF

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar promosyon teklif ediyor. Kampanya 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Türkiye'de en düşük emekli maaşı Ocak 2025'ten bu yana 14 bin 469 TL'dir
ETİKETLER
#emekli maaşı
#emekli promosyonu
#ssk emeklisi
#bağkur emeklisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.