Emekli promosyonunda en düşük maaş etkisi! İşte banka banka yeni rakamlar

Ocak 19, 2026 10:24
1
emekli promosyonu

Emekli maaşlarına yapılan zam ve en düşük aylığın 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası bankalar arasında promosyon yarışı yeniden kızıştı.

Emekliler daha yüksek promosyon almak için maaşlarını başka bankalara taşıma seçeneğini masaya koyarken, bankalar da rakamları yukarı çekti.

 “Banka promosyonu ne kadar oldu?”, “En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?” soruları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. 

VakıfBank, Yapı Kredi, Halkbank ve Denizbank başta olmak üzere birçok banka emeklilere yeni teklifler sunmaya başladı. 

İşte bankaların güncel emekli maaş promosyonları ve öne çıkan kampanyalar…

2
emekli promosyonu

Emekliler için de bankalar müşteri çekebilmek için cazip promosyon paketleri sunuyor. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkmasıyla birlikte bankalar promosyon tutarlarını değiştiriyor. Yeni müşteri kapmak için yarışa giren bankalar promosyon tutarını 30 bin TL'nin üzerine çıkardı.

3
Emekli promosyonunda en düşük maaş etkisi! İşte banka banka yeni rakamlar

PROMOSYON SEVİYELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bankalar tarafından ödenebilecek en düşük promosyon tutarı, kişilerin aylık tutarına karşılık gelen aralık kademeleri dikkate alınarak belirleniyor. Ayrıca bankalar çeşitli kampanyalarla ilave avantajlar sunuyor. Promosyon, bankalar tarafından aylık tutara göre tek seferde ve peşin olarak ödenebiliyor.

4
promosyon ödemesi

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Promosyon ödemeleri, promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından en geç üç iş günü içinde banka tarafından hesaba yatırılıyor.

5
Emekli promosyonunda en düşük maaş etkisi! İşte banka banka yeni rakamlar

BANKALARIN KAZANCI NE?

Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini arttırıyor. Kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir olanakları elde ediyor.

6
banka promosyon

BANKALARIN YENİ PROMOSYON KAMPANYALARI

  • VAKIFBANK: Ek tekliflerle 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
  • YAPI KREDİ: Emeklilere 15 bin TL promosyon. Ek üyelikler ve ödemelerle bu rakam 30 bin TL'ye ulaşıyor.
  • ING BANK: Ana promosyon 15 bin TL. Ek ödemelerle 28 bin TL .
  • QNB: 20 bin TL ile başlıyor. Ek ödeme ve tekliflerle promosyon 31 bin TL'yi buluyor.

7
Emekli promosyonunda en düşük maaş etkisi! İşte banka banka yeni rakamlar

  • HALKBANK: Ana promosyon 12 bin TL. Ek tekliflerle 18 bin TL'y i aşıyor. TEB: 12 bin TL ana promosyon, ek tekliflerle 21 bin TL'ye ulaşyıor.
  • İŞ BANKASI: Ek tekliflerle 24 bin TL promosyon.
  • AKBANK: Ana promosyon 12 bin TL. Ek ödemeyle 15 bin TL'ye ulaşıyor.

8
Emekli promosyonunda en düşük maaş etkisi! İşte banka banka yeni rakamlar

  • ZİRAAT BANKASI: Emeklilere 12 bin lira promosyon veriyor
  • DENİZ BANK: 12 bin lira ana promosyon, ek tekliflerle 27 bin TL'ye çıkıyor
  • ALBARAKA: 15 bin 500 nakit, tekliflerle 25 bin TL'ye varan promosyon.

9
Emekli promosyonunda en düşük maaş etkisi! İşte banka banka yeni rakamlar

ÇALIŞANLARIN PROMOSYON MİKTARLARI DAHA YÜKSEK 

Kamu ve özel sektör çalışanları için promosyon miktarlarında ise rekor kırılıyor. Kamu ve özel sektör yönetimleri bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor.

10
Emekli promosyonunda en düşük maaş etkisi! İşte banka banka yeni rakamlar

Yüzbinlerce çalışanı olan polis, öğretmen ve sağlık çalışanları gibi kamu kurumlarının promosyon ücretleri 100 bin TL'nin üzerinde. Kurumlar promosyon ihalesine çıkıyor, katılan bankalar açık arttırma yöntemiyle ödeyecekleri promosyonu olabildiğince yukarı çekiyor. Özel sektörde promosyon ödemeleri hediye puanlarla birlikte 150 bin TL'ye kadar çıkıyor.

