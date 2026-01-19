Emekli promosyonunda en düşük maaş etkisi! İşte banka banka yeni rakamlar

Emekli maaşlarına yapılan zam ve en düşük aylığın 20 bin liraya yükseltilmesi sonrası bankalar arasında promosyon yarışı yeniden kızıştı.

Emekliler daha yüksek promosyon almak için maaşlarını başka bankalara taşıma seçeneğini masaya koyarken, bankalar da rakamları yukarı çekti.



“Banka promosyonu ne kadar oldu?”, “En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?” soruları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

VakıfBank, Yapı Kredi, Halkbank ve Denizbank başta olmak üzere birçok banka emeklilere yeni teklifler sunmaya başladı.

İşte bankaların güncel emekli maaş promosyonları ve öne çıkan kampanyalar…