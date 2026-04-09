Emekli promosyonunda kritik 100 bin TL rakamı! EYT'lilerin süresi doluyor

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:27
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:32
eyt banka promosyon

Bankalar arasındaki rekabet kızışırken, emekli promosyonları 2026 Nisan ayı itibarıyla tarihi bir eşiğe dayandı: Nakit ödemeler 50 bin lirayı bulurken, yan haklarla birlikte toplam paket 100 bin liraya ulaştı. 

Özellikle Nisan 2023’te emekli olan 2 milyon EYT’li için 3 yıllık sözleşme yenileme dönemi başlarken; bankalar bu dev pastadan pay kapmak için kesenin ağzını açmış durumda

Peki, hangi banka ne kadar veriyor ve 100 bin liralık "toplam paketinin içinde neler var?

İşte banka promosyonlarından son rakamlar... 

9 NİSAN 2026 EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ

1. HAYAT FİNANS

Nakit Promosyon: 50.000 TL

Ek Fayda: 50.000 TL Faizsiz Finansman (6 Ay Vadeli)

Toplam Menfaat: 100.000 TL

2. KUVEYT TÜRK

Nakit Promosyon: 45.000 TL
Ek Fayda: 20.000 TL Faizsiz Kredi Kartı Borç Takas Limiti
Toplam Menfaat: 65.000 TL

 

3. AKBANK

Nakit Promosyon: 24.000 TL
Ek Fayda: 20.000 TL %0 Faizli Taksitli Nakit Avans
Toplam Menfaat: 44.000 TL

 

4. YAPI KREDİ

Nakit Promosyon: 27.000 TL
Ek Fayda: 15.000 TL Ek Koşullu (Fatura/Kart) Ödül
Toplam Menfaat: 42.000 TL

 

5. QNB FİNANSBANK

Nakit Promosyon: 22.000 TL
Ek Fayda: 18.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi
Toplam Menfaat: 40.000 TL

 

emekli banka promosyonu

6. GARANTİ BBVA

Nakit Promosyon: 25.000 TL
Ek Fayda: 10.000 TL Bonus Puan
Toplam Menfaat: 35.000 TL

 

eyt promosyon

7. İŞ BANKASI

Nakit Promosyon: 22.500 TL
Ek Fayda: 5.000 TL Maxipuan
Toplam Menfaat: 27.500 TL

 

8. DENİZBANK 

Nakit Promosyon: 20.000 TL
Ek Fayda: 5.000 TL Fatura Talimatı Ödülü
Toplam Menfaat: 25.000 TL

 

Emekli promosyonunda kritik 100 bin TL rakamı! EYT'lilerin süresi doluyor

9. ING TÜRKİYE

Nakit Promosyon: 18.000 TL
Ek Fayda: Turuncu Hesap Ek Faiz Desteği (Değişken)
Toplam Menfaat: 18.000 TL + Ek Getiri

 

10. HALKBANK

Nakit Promosyon: 15.000 TL
Ek Fayda: 3.000 TL Paraf Para
Toplam Menfaat: 18.000 TL

 

11. VAKIFBANK

Nakit Promosyon: 15.000 TL
Ek Fayda: 3.000 TL Troy Kart İndirimi
Toplam Menfaat: 18.000 TL

 

banka promosyon

12. ZİRAAT BANKASI

Nakit Promosyon: 15.000 TL
Ek Fayda: Ücretsiz Havale/EFT ve Kamu Özel Limitleri
Toplam Menfaat: 15.000 TL

