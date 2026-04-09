Emekli promosyonunda kritik 100 bin TL rakamı! EYT'lilerin süresi doluyor

Bankalar arasındaki rekabet kızışırken, emekli promosyonları 2026 Nisan ayı itibarıyla tarihi bir eşiğe dayandı: Nakit ödemeler 50 bin lirayı bulurken, yan haklarla birlikte toplam paket 100 bin liraya ulaştı.
Özellikle Nisan 2023’te emekli olan 2 milyon EYT’li için 3 yıllık sözleşme yenileme dönemi başlarken; bankalar bu dev pastadan pay kapmak için kesenin ağzını açmış durumda
Peki, hangi banka ne kadar veriyor ve 100 bin liralık "toplam paketinin içinde neler var?
İşte banka promosyonlarından son rakamlar...
1. HAYAT FİNANS
Nakit Promosyon: 50.000 TL
Ek Fayda: 50.000 TL Faizsiz Finansman (6 Ay Vadeli)
Toplam Menfaat: 100.000 TL
2. KUVEYT TÜRK
Nakit Promosyon: 45.000 TL
Ek Fayda: 20.000 TL Faizsiz Kredi Kartı Borç Takas Limiti
Toplam Menfaat: 65.000 TL
3. AKBANK
Nakit Promosyon: 24.000 TL
Ek Fayda: 20.000 TL %0 Faizli Taksitli Nakit Avans
Toplam Menfaat: 44.000 TL
4. YAPI KREDİ
Nakit Promosyon: 27.000 TL
Ek Fayda: 15.000 TL Ek Koşullu (Fatura/Kart) Ödül
Toplam Menfaat: 42.000 TL
5. QNB FİNANSBANK
Nakit Promosyon: 22.000 TL
Ek Fayda: 18.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi
Toplam Menfaat: 40.000 TL
6. GARANTİ BBVA
Nakit Promosyon: 25.000 TL
Ek Fayda: 10.000 TL Bonus Puan
Toplam Menfaat: 35.000 TL
7. İŞ BANKASI
Nakit Promosyon: 22.500 TL
Ek Fayda: 5.000 TL Maxipuan
Toplam Menfaat: 27.500 TL
8. DENİZBANK
Nakit Promosyon: 20.000 TL
Ek Fayda: 5.000 TL Fatura Talimatı Ödülü
Toplam Menfaat: 25.000 TL
9. ING TÜRKİYE
Nakit Promosyon: 18.000 TL
Ek Fayda: Turuncu Hesap Ek Faiz Desteği (Değişken)
Toplam Menfaat: 18.000 TL + Ek Getiri
10. HALKBANK
Nakit Promosyon: 15.000 TL
Ek Fayda: 3.000 TL Paraf Para
Toplam Menfaat: 18.000 TL
11. VAKIFBANK
Nakit Promosyon: 15.000 TL
Ek Fayda: 3.000 TL Troy Kart İndirimi
Toplam Menfaat: 18.000 TL
12. ZİRAAT BANKASI
Nakit Promosyon: 15.000 TL
Ek Fayda: Ücretsiz Havale/EFT ve Kamu Özel Limitleri
Toplam Menfaat: 15.000 TL