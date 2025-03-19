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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Emekli promosyonunda rekor artış! SSK, BağKur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor: 27 bin lira hesaplara yatırılacak

Bankalar, emeklilere sundukları promosyonları güncelleyerek rekabeti artırmaya devam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt edenler, cazip promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Bazı bankalar, başvuran emeklilere toplamda 27 bin liraya kadar ödeme yapıyor. Peki en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri?, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 16:08

Emeklilere yönelik banka promosyonları, gündemin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) toplu anlaşma yapmaması nedeniyle promosyonlar bireysel başvurular üzerinden yürütülüyor. Bu süreçte bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları cazip teklifler ile dikkat çekmeye başladı.

TÜM EMEKLİLERE 27 BİN LİRA VERİLECEK

2025 yılı itibarıyla, bazı bankalar emeklilere sundukları promosyon miktarlarını artırarak rekabeti kızıştırdı. En yüksek ödeme yapan bankalardan biri, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 27 bin TL’ye kadar promosyon vereceğini duyurdu. Bankaların sunduğu promosyonlar, maaş tutarına ve ek koşullara göre değişiklik gösterebiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONUNDAN NASIL YARARLANILIR?

Emekli maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya başvurarak promosyon talebinde bulunabilirsiniz. Çoğu banka, internet bankacılığı, mobil uygulamalar veya şubeler aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini kolaylaştırıyor. Promosyon ödemesinden yararlanmak için genellikle 3 yıl boyunca maaşınızı ilgili bankadan alma taahhüdü vermeniz gerekiyor.

EMEKLİLERE SUNULAN EK AVANTAJLAR NELER?

Bazı bankalar, promosyonun yanı sıra ek avantajlar da sunuyor:

  • Kredi kartı aidatsız kullanım
  • Fatura ödeme talimatına özel indirimler
  • Ücretsiz havale ve EFT işlemleri
  • Özel faiz oranlarıyla kredi imkanı

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 2025 Mart ayında emekli promosyonlarında öne çıkan bankalar ve sundukları fırsatlar:

Akbank: 17.500 TL’ye kadar promosyon
Garanti BBVA: 15.000 TL’ye varan nakit ödeme
ING Bank: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon + ek avantajlarla toplam 25.000 TL
İş Bankası: 14.000 TL’ye varan ödeme
DenizBank: 12.000 TL nakit + ek fırsatlarla toplam 20.000 TL
VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyon + alışverişlerden kazanılabilecek 15.000 TL ek ödeme Toplamda 27.000 TL
TEB: 12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme ile toplamda 21.000 TL

Bazı bankalar ise promosyon ödemelerini artırmak için kredi kartı kullanımı, fatura ödeme talimatı gibi ek şartlar sunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

27 bin lira promosyon veren banka hangisi?
VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyon + alışverişlerden kazanılabilecek 15.000 TL ek ödeme Toplamda 27.000 TL promosyon sunuyor.
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