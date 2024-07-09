Emekli refah payı alacak mı? Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı

09 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:26

Emeklilerin temmuz zammı netleşti. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yüzde 24,73 oranında zam verildi. Ancak 16 milyon emekli içinde 3,8 milyon emeklinin kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında kaldığı için bu zam yansımadı.

AK Parti kurmayları geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile en düşük emekli için düzenlemelerin başladığını belirtti. Yeni zamlı maaşlar merak edilirken ekonomist Muhammet Bayram en düşük emekli maaşının geleceği seviyeyi hesapladı. Bayram, ayrıca kök maaş eşitlenmesi ve refah payı beklentilerini de yorumladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de 16 milyona yakın emekli bulunuyor. Bu emeklilerden 3 milyon 800 bini 10 bin TL altında maaş alıyor.

SSK ve BağKur emeklileri, yüzde 24,73 oranında zam aldı. Ancak 3,8 milyon emeklinin kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında. Bu zam oranı, 10 bin liraya değil, kök maaşları etkiliyor. Bu nedenle de 1,8 milyon emeklinin aylığı, 10 bin lirayı aşamayacak.

Yeni gelecek düzenleme ile eğer sigorta pirimi azsa bu 10 bin TL'ye tamamlanacak. Konuyla ilgili TGRT HABER TV'ye konuşan ekonomist Muhammet Bayram en düşük emekli maaşının geleceği seviyeyi hesapladı.

Muhammet Bayram'ın açıklaması şöyle;

"Eğer kişinin kök maaşı 8 bin 17 TL ise son yapılan zamdan etkilenmiyor. Son yapılan zam yüzde 24,73 oranı temsil ediyor.

Şu an en düşük emekli maaşı ne kadar artırılırsa bu büyük bir avantaj doğuracak. 10 bin liranın güncellenmesi gündemde.

Eğer 12 bin 500 TL üzerinde bir artış olursa 3 milyon 800 emekli bundan faydalanacak. Masadaki en güçlü formül şu anda en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olması yönünde. Benim temennim en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması. Yine yeterli bir rakam değil ama en azından rahat bir nefes aldırır.

KÖK MAAŞ EŞİTLENECEK Mİ?

Muhammet Bayram, zam oranlarının açıklanmasından bu yana kafa karışıklığına neden olan kök maaş hesaplaması ve kök maaş eşitlenmesi konularında da konuştu.

"Emeklilerin kök maaşı sabitlenirse emekli rahatlar böylece kafa karışıklıkları ortadan kalkar. Emekli hangi oranda zam alacağını bilir. Ayrı hesaplamalar ile kafa karışıklığı yaşanmaz.

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Emekliler e-devlet üzerinden giriş yaparak kök maaşlarını görebilir. Burada 'Prime Esas Kazanç Tutarı' var. Bu seçenek üzerinden ne kadar maaş alacaklarını ve kök maaşlarını görebilirler.

Şu anda bir emekli 8 bin 17 TL ve altında alıyorsa zaten maaşı 10 bin TL olmuştur. Yüzde 24'lük zam burada kayboluyor. Çünkü 8 bin 17 lira tam yüzde 24'lük zamma tekabül ediyor. Ama bu rakamın üzerindeki maaşlar emekliye doğrudan yansıyan tutarlar olacak.

Yani bir kişinin şu an kök maaşı 10 bin TL ise yüzde 24'lük zamla beraber zaten şu anda 12 bin 470 TL alıyor demektir. Emekliler buna ilave olarak yüzde 4'lük ek ödeme alıyorlar.

ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZA YETİŞİR Mİ?

Memur emeklileri maaşlarını 1 ila 5'i arasında alıyor. SKK Ve BağKurlular 15 ila 28 arasında alıyor. Temmuz ayı sonuna kadar Meclis çalışacak. Şu an memurlar üzerine görüşülen pakete ek madde olarak eklenebilir. Eğer eklenmezse temmuz ayı sonuna yetişebilir. Ağustos ayındaki maaşlarda emekliler o alamadıkları ödemelerini alabilir.

EMEKLİ REFAH PAYI ALACAK MI?

Önceki dönemlerde hep refah payı oldu. Memur emeklilerinin 5 puanlık kayıpları var. O yüzden SSK VE BağKur emeklileri yüzde 24, memur emeklisi ise 19 zam alacak. Burada önceki dönemlerde olduğu gibi bir eşitlenme ve düzenleme bekliyorduk.

Şimdi sıkı bir para politikası uygulanıyor. Şu an refah payından çok emeklinin alım gücünü artırıcı uygulamalara yoğunlaştılar. Bu sene Emekliler Yılı ilan edildi. Birçok alanda emeklilere indirim ve kampanyalar uygulandı.

O yüzden bu dönemde bir refah payı gözükmüyor.