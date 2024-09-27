Emekli vatandaşlar için büyük tehlike: ATM'ler para vermiyor! Bankaların kredi kartı oyunu ortaya çıktı

27 Eylül 2024 15:11 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:20

Bankalarda ATM'lerde para çekerken oluşan donma ve arızalar vatandaşları çileden çıkarıyor. Özellikle emekli vatandaşlar ATM'lerdeki teknik arızalar sebebiyle zorluk yaşıyor. Bankaların ATM'lerde nakit sıkıntısı oluşturarak vatandaşları kredi kartı kullanımına zorladığı iddia edildi. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, emeklilerin maaş çekerken zorlandığı detayları anlattı.

Türkiye’nin 81 ilinde son dönemlerde bankaların ATM’lerinde yaşanan sorunlar gündeme geliyor. Para çekerken bazı ATM’lerde teknik hatalar meydana geliyor ve kart yutma gibi arızalar vatandaşı adeta bezdiriyor. Bankamatiklerin nakit para sıkıntısı yaşlı ve emekli vatandaşları zorluyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bankaların ATM’lerde nakit sıkıntısı oluşturarak müşterileri kredi kartı kullanımına zorladığını iddia etti. Özellikle yaşlı ve emekli vatandaşların, kredi kartı yerine nakit paraya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tezel, ATM’lerin para vermemesinin büyük bir mağduriyete yol açtığını söyledi.

ATM’LERDE TEKNİK ARIZA UYARISI

Tezel, ATM’lerin bazen teknik arıza bahanesiyle para vermediğini, ancak bu durumun sistematik bir sorun olduğunu belirtti. Türkiye​ genelinde pek çok ATM’nin iki gün boyunca nakit para çekimine kapalı olduğunu dile getiren Tezel, bankaların bu uygulamayla müşterileri kredi kartı kullanımına yönlendirdiğini ifade etti.

KREDİ KARTI ZORLAMASI

Bankaların, nakit para akışını sınırlandırarak müşterileri kredi kartıyla alışverişe yönlendirdiğini söyleyen Tezel, bu şekilde hem tüketiciden hem de işletmelerden komisyon aldıklarını belirtti. Ayrıca, EFT ve havale ücretlerinden elde edilen kazancın da arttığını ekledi.

EMEKLİLER ZORLUK ÇEKİYOR

Türkiye’de 16 milyon emekli bulunduğunu hatırlatan Tezel, yaşlı bireylerin banka uygulamaları kullanmakta zorlandığını, nakit çekemediklerinde ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade etti. ATM​'lerden para çekmenin en temel haklardan biri olduğunu vurgulayan Tezel, bu durumun bir yaptırımı olması gerektiğini söyledi.